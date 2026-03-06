ترامپ و ادعای گلزنی به سبک لیونل مسی

انتشار نقل‌قولی از دونالد ترامپ درباره یکی از گل‌های لیونل مسی و پرسش او از خورخه ماس، مالک باشگاه اینتر میامی، در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارشی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دونالد ترامپ در گفت‌وگویی با خورخه ماس، مالک باشگاه اینتر میامی، درباره یکی از گل‌های تماشایی لیونل مسی صحبت کرده است.در این روایت آمده است که ترامپ پس از تماشای گل ستاره آرژانتینی از ماس پرسیده است: «اگر تمرین کنم، می‌توانم چنین گلی بزنم؟»

 

این جمله به سرعت در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفت و واکنش‌های مختلفی را در میان هواداران فوتبال به همراه داشت.

 

لیونل مسی که از زمان پیوستن به اینتر میامی به یکی از چهره‌های اصلی فوتبال آمریکا تبدیل شده، با گل‌ها و نمایش‌های فنی خود نقش مهمی در موفقیت‌های اخیر این تیم در رقابت‌های مختلف ایفا کرده است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
