ضربه مهلک به لیون و تیم ملی فرانسه؛ اندریک در شوک فرو رفت

به گزارش ایلنا، رقابت‌های جام حذفی فرانسه در ایستگاه یک‌چهارم نهایی برای المپیک لیون به پایان رسید؛ جایی که این تیم در مصاف با لانس، پس از تساوی در وقت‌های معمول، مغلوب ضربات پنالتی شد. این حذف زودهنگام، نخستین ناکامی بزرگ و ضربه سنگین به رویاهای اندریک در فصل جاری به شمار می‌رود. ستاره جوان برزیلی که با هدف پایان دادن به طلسم ۱۴ ساله بی‌جامی لیونی‌ها به این باشگاه نقل مکان کرده بود، حالا برای لمس جام قهرمانی در این فصل تنها یک مسیر پیش روی خود می‌بیند: مسابقات لیگ اروپا که در مرحله یک‌هشتم نهایی آن باید به مصاف سلتاویگو بروند.

تقابل با لانس برای این مهاجم قرضی به هیچ وجه آسان پیش نرفت. اندریک در بیشتر دقایق مسابقه تحت فشار مدافعان حریف گرفتار بود و نتوانست زهر همیشگی خود را در خط حمله لیون به کار گیرد. از سوی دیگر، تیم لانس که به عنوان یکی از شگفتی‌سازان و پدیده‌های این فصل فوتبال فرانسه شناخته می‌شود، در نیمه نخست نمایشی کاملاً برتر ارائه داد. آن‌ها با پیاده‌سازی یک بازی سرعتی و پرانرژی، عرصه را بر میزبان تنگ کردند که ثمره آن، گل اول توسط فلوران توون با بهره‌گیری از اشتباه سنگربان لیون بود. پیش از سوت پایان نیمه اول نیز، سیما با یک ضربه تماشایی اختلاف را به دو گل رساند تا کار شاگردان لیون به شدت گره بخورد.

با آغاز نیمه دوم، تدابیر تاکتیکی پائولو فونسکا ورق را تا حدودی برگرداند. حضور هیمبرت، پدیده ۱۸ ساله، نقش بسزایی در بازگشت لیون به جریان بازی ایفا کرد. پاس گل تماشایی این بازیکن جوان برای رومن یارمچوک، قفل دروازه حریف را شکست و موجی از امید را در سکوهای ورزشگاه گروپاما به راه انداخت. با وجود این بازگشت، عملکرد اندریک همچنان گره‌گشا نبود و نتوانست موقعیت خطرناکی خلق کند تا خط حمله لیون از فقدان کارایی لازم رنج ببرد.

در شرایطی که همگان تصور می‌کردند لانس به یک پیروزی بی‌دردسر دست یافته است، در واپسین ثانیه‌های مسابقه، اشتباه مهلک دروازه‌بان حریف فرصت طلایی را در اختیار هیمبرت قرار داد تا با به ثمر رساندن گل تساوی، سرنوشت بازی را به ضربات پنالتی بکشاند. با این وجود، در ضیافت پنالتی‌ها، این دروازه‌بان لانس بود که با مهار ضربه نیاکاته، ردای قهرمانی بر تن کرد و جواز حضور تیمش در مرحله نیمه‌نهایی را امضا کرد؛ نتیجه‌ای دراماتیک که اندریک را از رسیدن به نخستین شانس قهرمانی خود در فوتبال فرانسه محروم ساخت.

انتهای پیام/