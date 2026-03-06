به گزارش ایلنا، در حالی که هنوز فصل نقل‌وانتقالات تابستانی آغاز نشده، گزارش‌هایی درباره برنامه‌های احتمالی رئال مادرید برای تقویت ترکیب این تیم منتشر شده است.

به گزارش رادیو اسپانیایی «Onda Cero»، مدیران رئال مادرید در مرحله نخست به دنبال جذب رودری، هافبک تیم منچسترسیتی، و نیکو اشلوتربک، مدافع باشگاه بوروسیا دورتموند هستند.

بر اساس این گزارش، این دو بازیکن به‌عنوان اولویت‌های اصلی رئال مادرید در بازار نقل‌وانتقالات تابستانی در نظر گرفته شده‌اند. با این حال، هرگونه خرید جدید پس از این دو گزینه، به شرایط خروج برخی بازیکنان از ترکیب فعلی تیم وابسته خواهد بود.

مدیران باشگاه مادریدی قصد دارند پیش از انجام خریدهای بیشتر، وضعیت فهرست بازیکنان و توازن مالی تیم را بررسی کنند تا در صورت فروش برخی نفرات، فضای لازم برای جذب بازیکنان جدید فراهم شود.

با وجود انتشار این گزارش، باشگاه رئال مادرید هنوز واکنش رسمی به این گمانه‌زنی‌ها نشان نداده است.

