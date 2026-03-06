نوستالژی روز
پیشبینی فوتبالیستهای آیندهدار در سال ۲۰۰۸؛ از رونالدو تا مودریچ (عکس)
مجله فوتبالی Fútbol Total در سال ۲۰۰۸ فهرستی از بازیکنانی منتشر کرد که انتظار میرفت در سالهای بعد به ستارههای بزرگ فوتبال جهان تبدیل شوند؛ فهرستی که نامهایی چون کریستیانو رونالدو، سرخیو راموس و لوکا مودریچ در آن دیده میشود.
به گزارش ایلنا، در سال ۲۰۰۸ مجله فوتبالی Fútbol Total با انتشار گزارشی به معرفی تعدادی از بازیکنان مستعد فوتبال جهان پرداخت که از نگاه کارشناسان این نشریه میتوانستند آینده درخشانی در سطح فوتبال حرفهای داشته باشند.
در این فهرست نام چند ستاره جوان آن زمان دیده میشد؛ بازیکنانی که بسیاری از آنها بعدها به چهرههای شاخص فوتبال اروپا تبدیل شدند. از جمله این بازیکنان میتوان به کریستیانو رونالدو اشاره کرد که در آن زمان در منچستریونایتد درخشیده بود و بعدها با کسب چندین توپ طلا به یکی از بزرگترین ستارههای تاریخ فوتبال تبدیل شد.
همچنین سرخیو راموس، مدافع اسپانیایی که در رئال مادرید به یکی از پرافتخارترین مدافعان تاریخ این باشگاه تبدیل شد، در این فهرست قرار داشت. کریم بنزما و لوکا مودریچ نیز از دیگر نامهای مطرح این گزارش بودند؛ دو بازیکنی که بعدها نقش مهمی در موفقیتهای رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا ایفا کردند.
در کنار این بازیکنان، نامهایی مانند وسلی اسنایدر و روبینیو نیز در میان استعدادهای آیندهدار فوتبال جهان قرار گرفته بودند.
نگاهی به این فهرست نشان میدهد که بسیاری از پیشبینیهای آن زمان تا حد زیادی محقق شد و برخی از این بازیکنان طی سالهای بعد به چهرههای تاثیرگذار فوتبال جهان تبدیل شدند.