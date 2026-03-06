بحران عراق در آستانه پلیآف جام جهانی
تیم ملی فوتبال عراق پیش از حضور در مرحله پلیآف انتخابی جام جهانی با چالشی بزرگ مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، برگزاری رقابتهای پلیآف بینقارهای برای راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۶ در هالهای از ابهام قرار گرفته و احتمال تعویق آن به شدت قوت گرفته است. در همین راستا، فدراسیون فوتبال عراق به دلیل هراس از عدم امکان سفر به مکزیک جهت برگزاری مسابقه سرنوشتساز اواخر ماه جاری میلادی، گفتوگوهای فوری و اضطراری خود را با فدراسیون جهانی فوتبال آغاز کرده است.
بر اساس مستنداتی که نشریه بریتانیایی «گاردین» منتشر کرده، وزارت راه و ترابری و همچنین شرکت هواپیمایی ملی عراق طی مکاتبهای رسمی به فدراسیون فوتبال این کشور اعلام کردهاند که آسمان عراق برای مدتی بالغ بر یک ماه مسدود خواهد بود؛ اتفاقی که عملاً پرواز نزدیک به نیمی از ترکیب تیم ملی (حدود ۴۰ درصد بازیکنان) را غیرممکن میسازد.
گره کور این ماجرا زمانی تنگتر میشود که بدانیم گراهام آرنولد، سرمربی استرالیایی عراقیها، به واسطه همین محدودیتهای پروازی در شهر دبی محبوس شده و امکان خروج ندارد. اگرچه یک راهکار جایگزین و طاقتفرسای زمینی برای خروج از عراق مطرح شده که نیازمند طی کردن مسیری ۲۵ ساعته از بغداد به سمت مرزهای ترکیه در شمال این کشور است، اما تهدیدات امنیتی موجود، احتمال لغو این گزینه را نیز افزایش داده است. در کنار این چالشهای ترابری، بحران روادید نیز وضعیت را ملتهبتر کرده است. با وجود برنامهریزیهای قبلی برای برپایی کمپ تمرینی در هیوستون آمریکا، کادر فنی، اجرایی و گروهی از ملیپوشان هنوز نتوانستهاند مجوز ورود به خاک ایالات متحده یا مکزیک را به دست آورند. مسدود شدن دفاتر دیپلماتیک و سفارتخانههای متعدد در سطح خاورمیانه به دنبال آغاز درگیریهای نظامی میان ایران و آمریکا، این ترس را به وجود آورده است که حتی با فرض بازگشایی مجدد مرزهای هوایی، فرآیند صدور روادید در زمان باقیمانده به سرانجام نرسد.
گفتنی است که شاگردان آرنولد پیش از این توانستهاند جواز حضور در یکی از دو مسابقه پایانی مرحله پلیآف ششجانبه را کسب کنند؛ تورنمنتی که تکلیف دو بلیت نهایی جام جهانی را مشخص خواهد کرد. طبق برنامه، عراقیها باید در تاریخ ۳۱ مارس و در استادیومهای شهر مونتری مکزیک، رودرروی پیروز تقابل سورینام و بولیوی قرار بگیرند.
از سوی دیگر، روزنامه گاردین در اوایل هفته جاری در یادداشتی دیگر مدعی شده بود که اگر تیم ملی ایران تصمیم به انصراف از رقابتهای جام جهانی بگیرد، عراق با توجه به برخورداری از بهترین جایگاه در جدول ردهبندی صعودکنندگان آسیایی پس از ایران، اصلیترین شانس برای پر کردن جای خالی این تیم محسوب میشود.
گزارشها حاکی از آن است که نهاد حاکم بر فوتبال جهان (فیفا) در ابتدا به مقامات عراقی اطمینان داده بود که تغییری در تقویم مسابقات پلیآف ایجاد نخواهد شد، با این حال، با نمایان شدن ابعاد گستردهتر موانع پروازی، اوضاع به شدت بحرانیتر شده است.
در همین ارتباط، فردی مطلع و نزدیک به اردوی تیم ملی عراق چنین اظهار داشت: «بازیکنان و اعضای کادر فنی اکنون در کشورهای مختلفی در سراسر جهان حضور دارند و ما تلاش میکنیم به بهترین شکل ممکن آماده شویم. باید با این فرض پیش برویم که بازی برگزار میشود، اما در حال حاضر چنین چیزی چندان محتمل به نظر نمیرسد. ما با فیفا در تماس هستیم و آنها میخواهند بازی برگزار شود، اما موانع زیادی وجود دارد که باید برطرف شود و بهزودی ناچار خواهند شد تصمیمی بگیرند.»
فراتر از معضلات ترابری و لجستیکی که تبعات مستقیم شرایط جنگی است، اخذ روادید به یک بنبست اساسی برای کاروان عراق تبدیل شده است. عدم توفیق در گرفتن ویزای ایالات متحده برای تمامی نفرات، به لغو کامل اردوی تدارکاتی هیوستون انجامید و در موازات آن، مسیر صدور روادید کشور مکزیک نیز با پیچیدگیهای متعددی همراه شده است. از آنجا که دولت مکزیک هیچگونه نمایندگی دیپلماتیکی در پایتخت عراق ندارد، عراقیها ناچار بودند از طریق سفارتخانههای این کشور در امارات یا قطر اقدام کنند که از بخت بد آنها، این مراکز نیز در پی التهابات کنونی به حالت تعطیل درآمدهاند.
با توجه به تمام این حواشی، نهاد فوتبالی عراق با انتشار اطلاعیهای رسمی خاطرنشان کرد که: «به طور مستمر با فدراسیون بینالمللی فوتبال درباره ترتیبات مربوط به حضور تیم ملی در مسابقات پلیآف در تماس است».