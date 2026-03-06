گمانه‌زنی درباره آینده فلیک در بارسلونا در صورت تغییر مدیریت باشگاه

برخی گزارش‌ها از احتمال تغییر در نیمکت بارسلونا در صورت عدم ادامه حضور خوان لاپورتا در ریاست باشگاه خبر می‌دهند؛ موضوعی که می‌تواند آینده هانسی فلیک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر بحث‌هایی درباره آینده کادر فنی بارسلونا مطرح شده و برخی منابع از احتمال جدایی هانسی فلیک در صورت تغییر در مدیریت باشگاه خبر داده‌اند.

بر اساس این گمانه‌زنی‌ها، ادامه همکاری فلیک با بارسلونا تا حد زیادی به وضعیت مدیریتی باشگاه و ماندن خوان لاپورتا در سمت ریاست وابسته است. گفته می‌شود در صورتی که تغییراتی در رأس مدیریت رخ دهد، احتمال بازنگری در برنامه‌های فنی تیم نیز وجود خواهد داشت.

فلیک که سابقه هدایت تیم‌هایی مانند بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان را در کارنامه دارد، یکی از گزینه‌های مورد حمایت مدیریت فعلی باشگاه محسوب می‌شود. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند تغییر در ساختار مدیریتی می‌تواند بر آینده او در بارسلونا تأثیر مستقیم بگذارد.

با این حال تاکنون هیچ اعلام رسمی از سوی باشگاه بارسلونا درباره این موضوع منتشر نشده و وضعیت ادامه همکاری با فلیک همچنان در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای باقی مانده است.

 

