احتمال غیبت کوتاه کریستیانو رونالدو در النصر به دلیل مصدومیت عضلانی
گزارشها درباره مصدومیت کریستیانو رونالدو در النصر و احتمال غیبت او در چند مسابقه آینده، نگرانیهایی را میان هواداران این تیم ایجاد کرده است. با این حال بررسی برنامه رقابتها نشان میدهد که کاپیتان پرتغالی النصر احتمالاً تنها چند بازی محدود را از دست خواهد داد.
در روزهای اخیر برخی رسانهها از احتمال دوری چند هفتهای کریستیانو رونالدو از میادین خبر دادهاند؛ موضوعی که باعث شکلگیری گمانهزنیهایی درباره تعداد بازیهایی شد که ستاره پرتغالی در آنها حضور نخواهد داشت.
باشگاه النصر روز سهشنبه اعلام کرد رونالدو به دلیل آسیبدیدگی عضلانی در تمرینات گروهی تیم حضور نداشته و قرار است برای بازگشت به شرایط مسابقه، یک برنامه درمانی و آمادهسازی ویژه را پشت سر بگذارد.
در همین راستا، تعدادی از گزارشهای رسانهای از جمله گزارش منتشر شده توسط خبرنگار ایتالیایی، فابریتزیو رومانو، حاکی از آن بود که این بازیکن ممکن است بین دو تا چهار هفته از ترکیب النصر دور باشد.
انتشار این خبر باعث شد برخی منابع از احتمال غیبت رونالدو در پنج مسابقه آینده النصر صحبت کنند؛ چهار دیدار در لیگ حرفهای عربستان (دوری روشن) و یک مسابقه در لیگ قهرمانان آسیا ۲. طبق این گمانهها، رونالدو ممکن بود بازیهای برابر نیوم، الخلیج، النجمه و الأخدود در لیگ و همچنین دیدار مقابل الوصل امارات در رقابتهای آسیایی را از دست بدهد.
با این حال بررسی تقویم مسابقات نشان میدهد این سناریو چندان دقیق نیست. بر اساس برنامه فعلی، رونالدو به احتمال زیاد تنها در دو مسابقه مقابل نیوم و الخلیج در هفتههای بیستوپنجم و بیستوششم لیگ عربستان غایب خواهد بود.
پس از این دو مسابقه، رقابتهای داخلی به دلیل وقفه بازیهای ملی در ماه مارس متوقف میشود؛ موضوعی که فرصت کافی برای ریکاوری این بازیکن فراهم میکند.
گزارشها همچنین حاکی است که ممکن است رونالدو به دلیل این مصدومیت در اردوی تیم ملی پرتغال در فیفادی ماه مارس نیز حضور نداشته باشد، اما انتظار میرود پس از پایان این وقفه بدون مشکل به ترکیب النصر بازگردد؛ بهویژه اینکه دیدارهای این تیم مقابل الوصل در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز به زمان دیگری موکول شده است.
برنامه فعلی نشان میدهد نخستین بازی النصر پس از وقفه ملی، سوم آوریل برابر تیم النجمه در هفته بیستوهفتم لیگ حرفهای عربستان خواهد بود؛ مسابقهای که تقریباً یک ماه بعد برگزار میشود و احتمال حضور دوباره رونالدو در آن بسیار بالا است.
گفتنی است ستاره پرتغالی از ابتدای فصل جاری در ۲۶ مسابقه برای النصر به میدان رفته و همچنان یکی از مهرههای کلیدی این تیم در رقابتهای داخلی و آسیایی به شمار میرود.