بیانیه جامعه ورزش ایران در محکومیت حمله به مجموعه ورزشی آزادی
جامعه ورزش ایران حملات موشکی به سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران و دیگر اماکن ورزشی را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، جامعه ورزش ایران با صدور بیانیهای، حملات اخیر موشکی به سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران بهعنوان یکی از نمادهای ورزش کشور و همچنین دیگر اماکن ورزشی را بهشدت محکوم کرد و این اقدام را تعرضی آشکار به فضاهای غیرنظامی و ورزشی دانست.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جامعه ورزش ایران، امروز سوگوار قامتی است که در میانه میدان تمرین و در پناه کانونهای نشاط و سلامتی، هدف کینهی بدخواهان قرار گرفت. تجاوز ددمنشانه به حریم پاک میهن و اصابت موشکهای دشمن به نمادهای ورزشی کشور، از جمله سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران و سالنهای ورزشی در نقاط مختلف کشور از جمله شهرستان لامرد، لکهی ننگ دیگری بر دفتر قطور جنایات دشمنان این مرز و بوم افزود.
حمله به سالن دوازده هزار نفری آزادی، که دههها قلب تپندهی ورزش ملی و میعادگاه غرورآفرینی جوانان این مرز و بوم بوده، حمله به هویت و نشاط یک ملت است.
تأثربرانگیزتر و جانکاهتر، شهادت مظلومانه جمعی از اهالی شریف ورزش، مربیان دلسوز و دانشآموزان ورزشکار در شهرستان لامرد استان فارس است. آنان که در لباس مقدس ورزش و در حین تمرین برای به اهتزاز درآوردن پرچم سرافراز ایران، به فیض عظمای شهادت نائل آمدند، ثابت کردند که حتی ابتداییترین اصول انسانی و مفاد صریح «منشور المپیک» مبنی بر حفظ حریم ورزش به عنوان نماد صلح و همبستگی جهانی، از سوی مدعیان نادیده گرفته شده است.
ما خانواده بزرگ ورزش ایران، فدراسیونهای ورزشی و قهرمانان ملی، ضمن محکومیت این اقدام غیرانسانی، اعلام میداریم: اگرچه سقف سالنهای ما فرود آمد، اما آسمانِ بلندِ همت و ارادهی ورزشکاران این سرزمین دستنایافتنی است.
خون پاک شهیدان ورزشکار در لامرد و ویرانههای سالن آزادی، امروز برای ما فراتر از یک سوگ، پیامی برای ایستادگی و انگیزهای مضاعف است.
به گزارش ایسنا، فدراسیونهای ورزشی هم با صدور بیانیههایی حملات خصمانه به اماکن ورزشی را محکوم کردند.
فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان
در متن این بیانیه آمده است:
آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی پس از به شهادت رساندن رهبر عظیمالشأن انقلاب، فرماندهان، مردم بیگناه، کودکان، دانشآموزان مینابی و حمله به مدارس، بیمارستانها، منازل مسکونی و امدادگران بار دیگر در اقدامی وحشیانه با حمله به مجموعه ورزشی آزادی و سالن ۱۲ هزار نفری، ماهیت خبیث خود را به جهانیان نشان دادند.
سالن های ورزشی همواره محل رقابت های ورزشکاران و نماد شور و نشاط بوده است. ورزش نشان صلح، دوستی و همبستگی ملت ها است و هدف قراردادن مجموعه های ورزشی، بیمارستان ها و مدارس نشان از خوی شیطانی آمریکا جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی دارد.
فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده های آسیب دیده و داغدار، حملات وحشیانه آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی را به مجموعههای ورزشی، بیمارستان ها، مدارس، منازل مسکونی به شدت محکوم می کند و اعلام می دارد که خانواده بزرگ ورزش جانبازان و توان یابان در کنار ملت شریف ایران عزیز اسلامی و نیروهای مسلح ایستاده است و به طور حتم این گونه اقدامات وحشیانه هیچ گونه خللی برای تداوم افتخارآفرینی های قهرمانان این سرزمین در میادین بینالمللی ایجاد نخواهد کرد و ورزشکاران ما برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تا پای جان ایستاده اند.
فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران
در متن این بیانیه آمده است:
در این ایام سوگ و اندوه، خانواده ورزش کشور در کنار ملت عزیز ایران، همدل و همصدا با تمام دوستداران میهن اسلامی، از درگاه خداوند منّان برای روح بلند مجاهد نستوه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای و سرداران و مردم عزیزی که در این روزها به مقام شهادت نائل آمدند، علوّ درجات را مسئلت می نماید.
همچنین فدراسیون بولینگ و بیلیارد هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه اماکن ورزشی و فرهنگی، از جمله آسیب وارد شده به مجموعه ورزشی آزادی و تخریب استادیوم ۱۲ هزار نفری آن را قویاً محکوم میکند. این قبیل اقدامات که برخلاف روح جوانمردی و منش والای ورزش و منشور المپیک است، نهتنها مغایر با اصول انسانی و اخلاقی، بلکه خدشهای عمیق بر پیکره فرهنگ صلحخواهی و دوستی ملتهاست.
در پایان، فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران از نهادهای بینالمللی ورزشی میخواهد با حفظ رسالت اخلاقی خود، در برابر هرگونه رفتار خشونتبار، ضدورزشی و مغایر با ارزشهای انسانی واکنش شایسته نشان دهند و در جهت پاسداری از صلح، امنیت و حرمت اماکن ورزشی اقدام مؤثر به عمل آورند؛ چرا که ورزش همواره زبان دوستی ملتها و نماد همگرایی بشری بوده است.
فدراسیون کبدی
فدراسیون کبدی با صدور بیانیهای، حمله به اماکن ورزشی توسط رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را محکوم کرد.
در واکنش به حمله بزدلانه رژیم صهیونیستی و آمریکا ، فدراسیون کبدی بیانیه ای را صادر کرد: پس از شهادت بسیاری از مردم بیگناه و غیرنظامی کشورمان نوبت به میادین ورزشی رسیده تا هدف کینه و خشونت دشمنان مردم ایران قرار گیرد.
مجموعه ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران و مجموعه ورزشی بعثت که کمپ تیم های ملی کبدی بود و قهرمانان زیادی از این مجموعه برای به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی تا پای جان جنگیدند امروز مورد اصابت موشک های دشمن صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت. آسیب به این مجموعه، در واقع آسیب به مسیر رشد و نشاط جوانانی است که در فضایی عاری از تنش، تنها به اعتلای نام ایران میاندیشند.
فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم کردن این حمله وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکایی، اعلام میدارد جامعه ورزش در کنار ملت ایستاده و چنین حوادثی، خللی در اراده قهرمانان در مسیر افتخارآفرینی ایجاد نخواهد کرد.
فدراسیون جودو
فدراسیون جودو با انتشار بیانیه ای حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن ورزشی را محکوم کرد.
در بیانیه فدراسیون جودو آمده است:
آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی پس از شهادت امام امت حضرت آیتالله خامنهای و شهادت ۱۶۵ دانشآموز میناب بار دیگر با حمله به مجموعه ورزشی آزادی و تخریب سالن ۱۲ هزار نفری این مجموعه که سالها میزبان رویدادهای مختلف بوده، بار دیگر چهره خبیث خود را نشان دادند.
اماکن ورزشی همواره نماد صلح، همبستگی، نشاط اجتماعی و گردهمایی مسالمتآمیز مردم بودهاند و تعرض به چنین فضاهایی نهتنها تهدیدی برای ورزش، بلکه تهدیدی برای ارزشهای انسانی و اجتماعی به شمار میرود.
فدراسیون جودو ضمن محکومیت شدید این جنایت آشکار صهیونی و آمریکایی خواستار واکنش جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی ورزشی به این تجاوز است.
بدون شک حمله به اماکن ورزشی بزرگترین جنایت جنگی است که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم خورد.
فدراسیون تنیس
فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران با نهایت تأسف و انزجار، حملات وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونیستی و دولت متجاوز آمریکا به تاسیسات و زیرساختهای ورزشی کشور را به شدت محکوم میکند.
در این حملات نامشروع و خلاف تمامی اصول و قوانین بینالمللی، مجموعههای ورزشی متعددی از جمله سالن ۱۲ هزار نفری آزادی و مجموعه ورزشی بعثت تهران مورد هجوم هوایی دشمن قرار گرفته و تخریب گستردهای در این مراکز و ساختمانهای وابسته به وجود آمده است. پیش از نیز کمپ تیمهای ملی تنیس و کشتی نیز مورد تهاجم خصمانه قرار گرفته بود.
حمله به اماکن ورزشی که نمادی از صلح، دوستی و پویایی هستند، نشان از ماهیت ضدبشری و تروریستی این رژیمها دارد. هدف قرار دادن عمدی فضاهای ورزشی و غیرنظامی، مصداق بارز جنایت جنگی و ناقض صریح حقوق بینالملل بشردوستانه است.
فدراسیون تنیس ضمن اعلام همبستگی کامل با جامعه بزرگ ورزش کشور به ویژه ورزشکاران و قهرمانان عزیزی که سرمایههای ملی این مرز و بوم هستند، از تمامی مجامع بینالمللی ورزشی میخواهد که در برابر این جنایت آشکار سکوت نکرده و اقداماتی قاطع برای محکومیت این حملات و جلوگیری از تکرار آن در آینده به عمل آورند.
حمله به ورزشگاهها و زیرساختهای آن، حمله به هویت، جوانان و آینده یک ملت است و بیتفاوتی در برابر آن، خیانت به ارزشهای انسانی و ورزشی خواهد بود.
ضمن آرزوی سلامتی و عزت برای ملت شریف ایران، بار دیگر بر عزم راسخ خود برای پاسداشت سربلندی ایران عزیز تأکید میکنیم.
فدراسیون تیراندازی
فدراسیون تیراندازی با صدور بیانیهای حمله موشکی به زیرساختهای ورزش کشور را محکوم کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در ادامه حملات وحشیانه و ددمنشانه آمریکایی/ اسرائیلی به میهن عزیزمان شاهد بودیم دشمنان سنگدل نه تنها مدارس و مراکز بهداشتی را مورد حمله قرار دادند بلکه امروز مراکز ورزشی کشورمان نیز مورد هدف آنها قرار گرفت.
حمله و تخریب سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی و سالن چند منظوره بعثت در حملات امروز، نمونهای آشکار از هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی و بیاعتنایی به قواعد انسانی و بینالمللی به شمار میرود.
جامعه تیراندازی ضمن محکوم کردن این اقدام و درخواست از نهادهای بینالمللی ورزشی برای واکنش نشان دادن نسبت به این اقدام شنیع بار دیگر اعلام می دارد، ملت ایران همبستگی خود را حفظ خواهد کرد و تأکید میدارد که جامعه ورزش در کنار نیروهای مسلح ایستاده و اینگونه اقدامات هرگز خللی در اراده ورزشکاران و ادامه مسیر افتخارآفرینی آنان ایجاد نخواهد کرد.
فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا
فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز تأسف عمیق و انزجار از حملات هوایی امروز رژیم جنایتکار صهیونی و آمریکا به تأسیسات و زیرساختهای ورزشی کشور، این تجاوز آشکار و جنایت جنگی را به شدت محکوم میکند.
حمله به مجموعههای ورزشی آزادی، مجموعه ورزشی بعثت تهران و سایر مراکز ورزشی که قلب تپنده نشاط و سلامت این مرز و بوم هستند، نشاندهنده عمق کینهتوزی دشمنان با جامعه ورزش و سلامت کشور است.
تخریب فضاهای ورزشی در حقیقت حمله به حق زندگی، حق سلامت و حق تحرک اجتماعی ورزشکاران است.
این فدراسیون ضمن اعلام همبستگی کامل با جامعه بزرگ ورزش کشور، به ویژه فدراسیونهای آسیبدیده از این حملات، از تمامی نهادهای بینالمللی ورزشی و بشردوستانه میخواهد که در برابر این جنایت آشکار سکوت نکنند و انتظار داریم که این حملات وحشیانه به اماکن غیرنظامی و ورزشی را محکوم کرده و اقداماتی عملی برای جلوگیری از تکرار این جنایات به عمل آورند.
جامعه ورزش ایران، قویتر از قبل به مسیر خود ادامه خواهد داد و این حملات تروریستی خللی در اراده پولادین این عزیزان ایجاد نخواهد کرد.
فدراسیون اسکواش
در پی تجاوز وحشیانه صهیونیستی- آمریکایی به میهن عزیزمان که منجر به شهادت جمعی از هموطنان از جمله ورزشکاران و نیز آسیب به اماکن ورزشی شده است، فدراسیون اسکواش طی بیانیه ای این حملات را محکوم کرد.
«حمله و تخریب اماکن ورزشی که همواره محلی برای صلح و دوستی ورزشکاران هستند، اقدامی ضدانسانی و مغایر با تمامی اصول اخلاقی و ارزشهای ورزش است. تخریب سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی در حمله امروز، نمونهای آشکار از هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی و بیاعتنایی به قواعد انسانی و بینالمللی به شمار میرود.
جامعه اسکواش کشور ضمن محکوم کردن این اقدام، بار دیگر همبستگی خود را با مردم ایران اعلام میکند و تأکید دارد که جامعه ورزش در کنار ملت ایستاده و اینگونه اقدامات هرگز خللی در اراده ورزشکاران و ادامه مسیر افتخارآفرینی آنان ایجاد نخواهد کرد.
فدراسیون اسکواش همچنین از نهادهای بینالمللی ورزشی میخواهد نسبت به حمله به زیرساختهای ورزشی واکنش نشان داده و از اصول صلح، احترام و امنیت در ورزش دفاع کنند.
فدراسیون تنیس روی میز
حمله ناجوانمردانه دشمن غاصب صهیونی آمریکایی به اماکن ورزشی، بار دیگر جنایات رژیم کودک کش و ناجوانمرد صهیونیستی را بر همگان روشن کرد.
با شهادت تعداد زیادی از ورزشکاران و مربیان و تخریب اماکن ورزشی در جای جای کشور عزیزمان که هرکدام نماد صلح، برادری و همدلی در سراسر دنیا میباشند، موجی از خشم و اندوه جامعه ورزش را در برگرفت.
تخریب فضای ورزشی، آموزشی جز موارد ممنوعه در جنگ میباشد که برخلاف موازین بین المللی، مورد تهاجم دشمن بی رحم قرار گرفت و سکوت مجامع جهانی اندوه این درد را دوچندان کرد.
این جنایت های بزدلانه و ددمنشانه و ترور رهبر عظیم الشأن انقلاب، فرماندهان قهرمان میهن عزیزمان، کودکان و مردمان بی گناه سرزمین ایران قهرمان دلیلی بر ضعف دشمنان و بزدلی آنان و دوری شان از هر گونه اخلاق و شرف و مردانگی است.
فدراسیون تنیس روی میز در راستای پاسخی قاطع به جنایات و حملات رژیم صهیونی - آمریکایی، از نیروهای مسلح و نظامی این کشور تقاضا داریم هر چه سریعتر عاملان این جنایت هولناک را با شدیدترین وجه ممکن پاسخ سخت و قاطع دهند.
فدراسیون گلف
فدراسیون گلف با صدور بیانیهای، حمله به اماکن ورزشی کشور و به ویژه سالن ۱۲ هزارنفری آزادی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را به شدت محکوم کرد.
در ادامه اقدامات جنایتبار و ضدانسانی دشمنان ایران، این بار اماکن ورزشی و مراکز مرتبط با نشاط و سلامت جامعه نیز از تعرض و حملات آنها در امان نماند؛ اقدامی که بار دیگر ماهیت خشونتطلب و غیرانسانی رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و حامیان آنها را برای افکار عمومی جهان آشکار ساخت.
در روزهایی که ملت ایران داغدار شهادت امام خامنهای و جمعی از هممیهنان خود است، خبر هدف قرار گرفتن زیرساختهای عمومی و اماکن غیرنظامی به ویژه سالن ۱۲ هزارنفری آزادی و برخی مجموعههای ورزشی، اندوه و خشم جامعه ورزش کشور را دوچندان کرده است. این اماکن همواره محل حضور جوانان، ورزشکاران و خانوادهها بوده و نمادی از همبستگی، نشاط اجتماعی و افتخار ملی به شمار میروند.
فدراسیون گلف ضمن محکومیت شدید این اقدامات غیرانسانی و حمله به مراکز غیرنظامی از جمله مجموعههای ورزشی، بیمارستانها، مدارس و منازل مسکونی، تأکید میکند که چنین رفتارهایی آشکارا مغایر با اصول انسانی، اخلاقی و قوانین پذیرفتهشده بینالمللی است.