بیانیه فجر سپاسی در محکومیت حملات تجاوزکارانه به خاک کشور
باشگاه فجر سپاسی با صدور بیانیهای، حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشور را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فجر سپاسی شیراز با انتشار بیانیهای، ضمن محکوم کردن حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشور، این اقدامات را مغایر با اصول انسانی و قوانین بینالمللی دانست و بر همبستگی جامعه ورزش با ملت ایران تأکید کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بار دیگر دست پلید استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک و کودککش صهیونیستی، از آستین کینه بیرون آمد و با حملات ددمنشانه و متجاوزانه، موجب به شهادت رسیدن قائد امت اسلامی، امام خامنهای عزیز و همچنین به خون غلطیدن دختران بیگناه در پی حمله بیرحمانه به دبستان میناب و شهادت تعدادی هموطن ورزشکار و معلم در پی حمله به سالن ورزشی لامرد و جمعی از هموطنان گردید و همچنین باعث شهادت رشادتگونه غیورمردان مدافع امنیت میهن اسلامی شد.
باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی، به عنوان باشگاهی که مزین به نام پاک شهید است و همواره بر ارزشهای والای ایثار و مقاومت تکیه دارد، این اقدام تروریستی و بزدلانه را که نشاندهنده استیصال دشمنان در برابر اراده پولادین ملت ایران است، به شدت محکوم مینماید.
بدون شک، خون پاک این شهیدان والامقام، درخت تنومند مقاومت را آبیاری کرده و لرزه بر اندام پوشالی متجاوزان خواهد انداخت. این حملات ناجوانمردانه نه تنها خللی در عزم ملت غیور ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه وحدت و انسجام ما را در مسیر ایستادگی در برابر ظلم دوچندان میسازد.