مدیرعامل پرسپولیس:

کسانی که به مدرسه و بیمارستان رحم نمی‌کنند برای ما آزادی نمی‌آورند

کسانی که به مدرسه و بیمارستان رحم نمی‌کنند برای ما آزادی نمی‌آورند
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: کسانی که به مدرسه و بیمارستان رحم نمی کنند برای ما آزادی نمی آورند. انشاالله از این روزهای سخت گذر خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی در رابطه با شرایط اخیر کشور اظهار داشت: به تمام خانواده ها تسلیت و خداقوت به تمام نیروهای نظامی و دست مریزاد به مردم ایران می گویم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: چند روز پیش اوسمار، اعضای کادرفنی و بازیکنان خارجی ایران را ترک کردند و اوسمار اعلام کرد من و خانواده ام به زودی به ایران باز خواهیم گشت و دوباره مسابقات از سر گرفته خواهد شد.

او ادامه داد: کسانی که به مدرسه و بیمارستان رحم نمی کنند برای ما آزادی نمی آورند. انشاالله از این روزهای سخت گذر خواهیم کرد و پای کشورمان خواهیم ایستاد. تمامی ما برادر و خواهر هستیم و تمام این روزها تمام خواهد شد و برگ سبز دیگری در تاریخ ایران سبز خواهد شد.

