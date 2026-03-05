به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی در رابطه با شرایط اخیر کشور اظهار داشت: به تمام خانواده ها تسلیت و خداقوت به تمام نیروهای نظامی و دست مریزاد به مردم ایران می گویم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: چند روز پیش اوسمار، اعضای کادرفنی و بازیکنان خارجی ایران را ترک کردند و اوسمار اعلام کرد من و خانواده ام به زودی به ایران باز خواهیم گشت و دوباره مسابقات از سر گرفته خواهد شد.

او ادامه داد: کسانی که به مدرسه و بیمارستان رحم نمی کنند برای ما آزادی نمی آورند. انشاالله از این روزهای سخت گذر خواهیم کرد و پای کشورمان خواهیم ایستاد. تمامی ما برادر و خواهر هستیم و تمام این روزها تمام خواهد شد و برگ سبز دیگری در تاریخ ایران سبز خواهد شد.

