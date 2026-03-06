به گزارش ایلنا، مقایسه بهترین مهاجمان نوک قرن حاضر کار آسانی نیست؛ به‌ویژه زمانی که نام‌های بزرگی در این فهرست دیده می‌شود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند نقطه آغاز این بحث به دوران درخشش رونالدو نازاریو بازمی‌گردد؛ مهاجمی که در نوجوانی با نمایش‌های خیره‌کننده در باشگاه PSV آیندهوون به سرعت به یکی از پدیده‌های فوتبال جهان تبدیل شد.

این ستاره برزیلی با ترکیبی از تکنیک بالا، دریبل‌های انفجاری و قدرت گلزنی کم‌نظیر، پیش از ۲۱ سالگی انتقال‌های بزرگی به بارسلونا و سپس اینتر را تجربه کرد. رونالدو در حالی که جوان‌ترین برنده توپ طلای فوتبال جهان بود و بیش از ۲۰۰ گل در کارنامه داشت، به نظر می‌رسید سال‌ها بر فوتبال جهان تسلط داشته باشد؛ اما مصدومیت شدید زانو در سال ۲۰۰۰ روند حرفه‌ای او را تغییر داد و مسیر را برای ظهور مهاجمان دیگر هموار کرد.

در ارزیابی جایگاه بهترین مهاجم نوک، گلزنی شاخص مهمی به شمار می‌رود، اما تنها معیار نیست. برخی بازیکنان مانند لیونل مسی یا نیمار اگرچه آمار گلزنی فوق‌العاده‌ای دارند، اما به دلیل نقش متفاوت در زمین کمتر در قالب مهاجم کلاسیک شماره ۹ قرار می‌گیرند.

در میان مهاجمان سنتی، نام لوئیس سوارز یکی از گزینه‌های برجسته است. مهاجم اروگوئه‌ای پس از درخشش در آژاکس و لیورپول، در بارسلونا به اوج رسید و با ثبت ۱۹۵ گل در ۲۸۳ مسابقه سهم مهمی در افتخارات این تیم داشت. او بعدها در اتلتیکومادرید نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در قهرمانی این تیم در لالیگا ایفا کرد.

از نسل جدید مهاجمان، ارلینگ هالند به‌عنوان نمونه‌ای از یک مهاجم کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. مهاجم نروژی با فیزیک قدرتمند و قدرت گلزنی بالا، در تیم‌هایی چون سالزبورگ، دورتموند و منچسترسیتی عملکرد چشمگیری داشته و آمار گل در هر بازی او در لیگ قهرمانان اروپا از بهترین‌های تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

در میان مهاجمان باسابقه نیز میروسلاو کلوزه با رکورد بیشترین گل در تاریخ جام جهانی (۱۶ گل) جایگاه ویژه‌ای دارد. همچنین روبرت لواندوفسکی به دلیل ثبات در گلزنی طی بیش از یک دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مهاجم لهستانی در اغلب فصل‌های گذشته بیش از ۳۰ گل به ثمر رسانده و علاوه بر گلزنی، در خلق موقعیت برای هم‌تیمی‌هایش نیز نقش مهمی داشته است.

هری کین دیگر نام مطرح در این فهرست است. مهاجم تیم ملی انگلیس که سال‌ها در تاتنهام هاتسپر درخشید، پس از انتقال به بایرن مونیخ نخستین قهرمانی بزرگ باشگاهی خود را به دست آورد. او علاوه بر رکوردهای گلزنی متعدد، با توانایی بازیسازی و حفظ توپ، نقش مهاجم نوک را در فوتبال مدرن بازتعریف کرده است.

در کنار این نام‌ها، ستاره‌هایی مانند زلاتان ابراهیموویچ، تیری آنری و دیدیه دروگبا نیز به دلیل تأثیرگذاری در تیم‌های خود و نقش تعیین‌کننده در موفقیت‌های باشگاهی و ملی، در بحث بهترین مهاجمان قرن حاضر مطرح هستند.

همچنین کریم بنزما پس از سال‌ها بازی در کنار کریستیانو رونالدو در رئال مادرید، در سال‌های اخیر با عملکرد درخشان خود و کسب توپ طلای ۲۰۲۲ جایگاه ویژه‌ای در میان مهاجمان نوک پیدا کرده است.

با وجود حضور ستاره‌های متعدد در این فهرست، بسیاری از کارشناسان همچنان معتقدند که داستان بازگشت تاریخی رونالدو برزیلی در جام جهانی ۲۰۰۲ و ثبت هشت گل در این رقابت‌ها، یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال و نمادی از عظمت یک مهاجم نوک در بالاترین سطح رقابت‌ها به شمار می‌رود.

