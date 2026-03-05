پیام سیاه و سفید یامال پس از حذف دراماتیک
لامین یامال پس از حذف بارسلونا در مقابل اتلتیکومادرید در نیمه نهایی کوپادلری، با انتشار یک تصویر سیاه و سفید و یک پیام احساسی از هواداران بارسا تشکر کرد.
به گزارش ایلنا، بارسلونا که با نتیجه 3 بر صفر اتلتیکو را شکست داده بود با توجه به شکست 4-0 در بازی رفت، نتوانست تیم سیمئونه را حذف کرده به فینال جام حذفی اسپانیا راه پیدا کند.
لامین یامال که عنوان بهترین بازیکن زمین را در ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ به دست آورده بود، این پیام را با بیش از ۴۰ میلیون دنبالکننده خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.
این بازیکن ۱۸ ساله نوشت: «ممنون بابت شب گذشته، بارساییها. هنوز چیزهای زیادی هست که میتوانیم به آنها امیدوار باشیم.»
این ملیپوش اسپانیایی پیام خود را به زبان کاتالان و با جملهای قاطع به پایان رساند: «ویسکا بارسا همیشه! (زندهباد بارسلونا همیشه)».