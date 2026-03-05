کمپانی مصدومیت ستاره انگلیسی را تایید کرد

بایرن مونیخ در دیدار بوندس‌لیگا مقابل مونشن گلادباخ نمی‌تواند از هری کین استفاده کند.

به گزارش ایلنا، ونسان کمپانی، در کنفرانس خبری پیش از بازی با تایید خبر مصدومیت هری کین تاکید کرد این ستاره در آخرین دقایق از فهرست تیم کنار گذاشته شده است.

کمپانی گفت: «هری کین در این بازی حضور نخواهد داشت. او از ناحیه ساق پا ضرب‌دیدگی خفیفی دارد. فقط یک ضربه است و آن را موضوع جدی‌ای نمی‌بینیم.»

سرمربی بایرن تأکید کرد که انتظار دوری طولانی مدت کین از زمین نمی‌رود. دلیل غیبت او صرفاً یک اقدام احتیاطی است: «فقط یک روز کم داشت تا کاملاً آماده شود.»

کمپانی همچنین هواداران را بابت حضور کین در بازی لیگ قهرمانان اروپا مقابل آتالانتا در سه‌شنبه هفته آینده مطمئن کرد: «روی حضور او حساب می‌کنیم. البته دوست داشتیم امروز هری اینجا باشد، اما خب، این اتفاقات پیش می‌آید.»

