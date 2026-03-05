به گزارش ایلنا، شکست مقابل ولوورهمپتون، جایگاه لیورپول را بدون تغییر در رتبه ششم جدول لیگ برتر باقی گذاشت.

فن‌دایک پس از باخت گفت: «۱۰۰ درصد این موضوع روی برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی تأثیر خواهد داشت. انتظارات بسیار بالاست. گوش کنید، وقتی برای لیورپول بازی می‌کنید، همیشه همین‌طور بوده است. این به ما و هوادارانمان بستگی دارد که نتایج لازم برای صعود به لیگ قهرمانان را کسب کنیم.»

او افزود: «ما هنوز در این فصل در لیگ قهرمانان و جام حذفی حضور داریم و تلاش می‌کنیم آن را با موفقیت به پایان برسانیم. اکنون دوره تعیین‌کننده آغاز شده است. فرقی نمی‌کند چقدر پذیرش آن سخت باشد، باید با آن روبرو شویم. یا به چیزی که لیاقتش را داریم می‌رسیم یا نمی‌رسیم. ما باید برای رسیدن به ثبات، از سختی‌ها عبور کنیم.

