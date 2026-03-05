باختن به تیم ۱۰ نفره ناامیدی بزرگی است
دروازهبان منچستریونایتد معتقد است پذیرش شکست مقابل نیوکاسل ۱۰ نفره قابل قبول نبوده است.
به گزارش ایلنا، سنه لامنس، دروازهبان منچستریونایتد، پس از شکست ۲-۱ مقابل نیوکاسل یونایتد با رسانهها صحبت کرد. این دروازهبان بلژیکی اذعان کرد که شب بدی برای منچستریونایتد بوده است؛ تیمی که با وجود این باخت در رده سوم جدول لیگ برتر باقی ماند.
لامنس پس از بازی گفت: «فکر میکنم باخت به تیمی که یک بازیکن کمتر داشت، ناامیدی واقعاً بزرگی است. میدانستیم که امروز به خصوص در اینجا (زمین حریف) کار دشواری خواهیم داشت و سرمربی هم به ما هشدار داده بود.»
او افزود: «در نیمه اول در بهترین حالت خود نبودیم، اما با گلی که در دقیقه آخر زدیم، با احساس خوبی راهی رختکن شدیم. مقابل تیمی که ۱۰ نفره شده بود، حس خوبی داشتیم. اما سرمربی هشدار داد که آسان نخواهد بود؛ باید به آنها حمله میکردیم و سعی میکردیم زود قفل بازی را بشکنیم. هر چه بیشتر منتظر میماندیم و بازی ۱-۱ میماند، یک فرصت میتوانست همهچیز را تغییر دهد.»
لامنس در پایان گفت: «امروز دقیقاً همین اتفاق افتاد و این عملکرد در تمام جنبهها، به هیچ وجه به اندازه کافی خوب نبود. باید از این بازی درس بگیریم.»