خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باختن به تیم ۱۰ نفره ناامیدی بزرگی است

کد خبر : 1758929
لینک کوتاه کپی شد.

دروازه‌بان منچستریونایتد معتقد است پذیرش شکست مقابل نیوکاسل ۱۰ نفره قابل قبول نبوده است.

به گزارش ایلنا، سنه لامنس، دروازه‌بان منچستریونایتد، پس از شکست ۲-۱ مقابل نیوکاسل یونایتد با رسانه‌ها صحبت کرد. این دروازه‌بان بلژیکی اذعان کرد که شب بدی برای منچستریونایتد بوده است؛ تیمی که با وجود این باخت در رده سوم جدول لیگ برتر باقی ماند.

لامنس پس از بازی گفت: «فکر می‌کنم باخت به تیمی که یک بازیکن کمتر داشت، ناامیدی واقعاً بزرگی است. می‌دانستیم که امروز به خصوص در اینجا (زمین حریف) کار دشواری خواهیم داشت و سرمربی هم به ما هشدار داده بود.»

او افزود«در نیمه اول در بهترین حالت خود نبودیم، اما با گلی که در دقیقه آخر زدیم، با احساس خوبی راهی رختکن شدیم. مقابل تیمی که ۱۰ نفره شده بود، حس خوبی داشتیم. اما سرمربی هشدار داد که آسان نخواهد بود؛ باید به آن‌ها حمله می‌کردیم و سعی می‌کردیم زود قفل بازی را بشکنیم. هر چه بیشتر منتظر می‌ماندیم و بازی ۱-۱ می‌ماند، یک فرصت می‌توانست همه‌چیز را تغییر دهد.»

لامنس در پایان گفت: «امروز دقیقاً همین اتفاق افتاد و این عملکرد در تمام جنبه‌ها، به هیچ وجه به اندازه کافی خوب نبود. باید از این بازی درس بگیریم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل