عیادت مدیرعامل پرسپولیس از مجروحان حملات آمریکایی - صهیونی

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، امروز (پنجشنبه) به عیادت چند تن از مجروحان حملات وحشیانه آمریکایی - صهیونیستی در تهران رفت.

حدادی به همراه برخی از مدیران پرسپولیس، با حضور در بیمارستان، ضمن عیادت و جویای حال مجروحان، پیراهن پرسپولیس را به آن‌ها اهدا و ابراز امیدواری کرد به زودی همه مجروحان سلامت کامل خود را به دست بیاورند.

انتهای پیام/