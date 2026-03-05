بحران در نوکمپ: بازیکنان از بدنسازی تیم راضی نیستند!
شرایط آماده سازی بدنی در بارسلونا مناسب نیست و بازیکنان به صورت علنی به این موضوع معترض شدهاند.
به گزارش ایلنا، فلیک پس از حذف از کوپادلری، ناامیدیاش از نتیجه و نیز ناراحتیاش از مصدومیت عضلانی ژول کنده و آلخاندرو بالده را ابراز کرد و گفت: «باید اوضاع بهبود پیدا کند، باید با پزشکان و اعضای کادر صحبت کنیم تا ببینیم چگونه میتوان از مصدوم شدن سه بازیکن در طول یک هفته جلوگیری کرد.» او همچنین به مصدومیت فرانکی دییونگ اشاره کرد. یک غیبت شش هفتهای دیگر و خروج سه بازیکن دیگر از دسترس.
واقعیت این است که تیم کاتالان فقط در طول ۴۰ بازی رسمی در این فصل با انبوهی از مصدومیتهای عضلانی روبرو شده و توان بالقوه تیم به شدت کاهش پیدا کرده است. بازیکنانی از جمله پدری، آلخاندرو بالده، فرمین لوپز، فران تورس، فرانکی دییونگ و رافینیا همگی در همین فصل دو مصدومیت عضلانی را تجربه کردهاند. مشخص است که مشکل وجود دارد. بازیکنان نیز از وضعیت آمادهسازی بدنی ناراضی هستند. تا حدی که بیشتر آنها به صورت جداگانه و با متخصصان شخصیشان تمرین میکنند.
هفته گذشته، حتی پیش از بروز مصدومیتهای جدید، بعضی بازیکنان به دفتر باشگاه در مجموعه تمرینی سیوتات اسپورتیوا در سانت خوآن دسپی رفتند تا از نحوه اجرای برنامههای تمرینی انتقاد کنند. آنها اعتمادشان را به مسئول آن بخش از دست دادهاند و بارسلونا در این حوزه اوضاع خوبی ندارد. آلخاندرو اچواریا که مورد اطمینان قلبی فلیک است، در زمینه برنامههای تمرینی مسئول قطعی است و فلیک بدون او برای اتخاذ تصمیمی قاطع با مشکل روبرو میشود. این در حالی است که این مربی بدون داشتن سمت رسمی یا دریافت حقوق، در طول پنج سال گذشته در همه موقعیتها حضوری دائمی داشته است.
در جریان گذار از دوره ژاوی هرناندز به هانسی فلیک، لاپورتا گفته بود که شرایط بدنی باشگاه چنان ضعیف بوده که بازیکنانی مثل ژول کنده پس از مسابقات به سالن بدنسازی میرفتند. دکو نیز هنگام معرفی ساختار مدیریتی جدید با تاکید بر مساله آسیبها گفته بود که میزان مصدومیتها کمتر خواهد شد. اما مصدومیتها بیشتر شدهاند. این فقط هواداران نیستند که آن را میبینند یا رسانهها که از آن خبر دارند. خود بازیکنان نیز آن را تجربه میکنند و مدام نگران آن هستند.