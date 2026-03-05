اعتراض ستاره سیتی: پنالتی واضح ما گرفته نشد

به گزارش ایلنا، پس از تساوی جنجالی و غیرمنتظره در مقابل تیم قعرنشین و در ورزشگاه اتحاد، برناردو سیلوا نارضایتی منچسترسیتی را از کسب این نتیجه برابر ناتینگهام فارست در هفته بیست‌ و نهم لیگ برتر انگلیس بیان کرد. با وجود این‌ که شاگردان گواردیولا در جریان مسابقه دو بار جلو افتادند، تیم مهمان نیز دو مرتبه توانست به بازی برگردد و تساوی را به حریف قدرتمندش تحمیل کند.

ستاره پرتغالی پس از پایان بازی به مطالبه تیمش برای اعلام یک ضربه پنالتی اشاره کرد که به طور خاص در صحنه برخورد ارلینگ هالند با بازیکن حریف بود. برناردو سیلوا تأکید کرد: «از دید من، این یک پنالتی کاملاً واضح بود. در این فصل به چنین اتفاقاتی عادت کرده‌ایم چون تمام تصمیم‌های نزدیک علیه ما گرفته شده است.

واقعیت این است که تیم به چنین تصمیم‌هایی عادت کرده است. این مسائل خارج از کنترل ما هستند و تمرکز باید روی چیزهایی باشد که می‌توان آنها را کنترل کرد، یعنی عملکرد. مسیر هنوز طولانی است و تیم از قرار گرفتن در جایگاه دوم راضی نیست، بلکه همیشه برای رسیدن به صدر جدول تلاش می‌کند. ما به‌ شدت به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشتیم. هنوز کار زیادی باقی مانده تا شرایط را بهبود ببخشیم.»

