جایگزینی امارات با ایران خوشبینانه است
کارشناس مشهور اماراتی، به جایگزینی تیم ملی این کشور با ایران در جام جهانی پیش رو اعتقاد چندانی ندارد.
به گزارش ایلنا، عبدالله مسفر، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال امارات، در مورد احتمال صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۶ در صورت انصراف احتمالی تیم ملی ایران از این رویداد واکنش نشان داد و گفت در صورت وقوع چنین رویدادی قطعاً خوشحال خواهد شد، اما در عین حال از خوشبینی بیش از حد در این زمینه خودداری کرد.
از نظر او احتمال وقوع چنین موردی به مسائل زیادی مربوط است و سرنوشت عراق در پلیآف پیش رو را هم در برمیگیرد، ضمن اینکه مصفر گفت در عین حال فکر نمیکند تیم ملی ایران به راحتی از راهیابی به جام جهانی صرف نظر کند.
مسفر به «امارات تودی» افزود: «کنار کشیدن یک تیم ملی و جایگزینی آن با تیم دیگری در تاریخ بیسابقه نیست، اما نمونههای متعددی در این زمینه وجود ندارد.»
او توضیح داد: «اگرچه هر چیزی ممکن است و امارات میتواند در جام باشد، اما نباید بیش از حد در مورد این موضوع خوشبین باشیم، به خصوص که هنوز زمان زیادی تا شروع مسابقات در خرداد آینده باقی مانده است.»
مسفر در مورد سازوکار فیفا برای صعود به جام جهانی در صورت انصراف ایران گفت: «تیم ملی عراق در بازی برگشت پلیآف مقدماتی با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل تیم ملی امارات به پیروزی رسید، در حالی که در بازی رفت با آنها ۱ بر ۱ مساوی کرده بود، بنابراین آنها شایستهتر از ما برای صعود به جام جهانی هستند و همچنان این شانس را دارند که در پلی اف پیش رو به این مسابقات صعود کنند.»
مسفر پرسید: «اگر تیم ملی به جام جهانی صعود کند، آیا با کادر فعلی به رهبری کوزمین اولاریو ، سرمربی رومانیایی، شرکت خواهد کرد یا نه، با توجه به اینکه او نتوانست تیم را به طور مستقیم به جام جهانی برساند؟»
مسفر توضیح داد: «این باور وجود دارد که کوزمین مناسبترین فرد برای هدایت تیم ملی در صورت صعود به جام جهانی است، اما در این زمینه صحبتهای متفاوتی وجود دارد که الان وقت مطرح کردن آن نیست.»