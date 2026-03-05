پایان انتظار: دمبله بازگشت

به گزارش ایلنا، دمبله از تاریخ ۱۷ فوریه با بروز مصدومیت از میدان دور بود، زمانی که در دقیقه ۲۷ دیدار رفت پلی‌ آف مرحله یک هشتم رقابت‌های لیگ قهرمانان برابر موناکو در ورزشگاه خانگی حریف مجبور شد از زمین خارج شود. با وجود خروج زودهنگام او و با درخشش ستاره پاریس، دزیره دوئه، آن‌ها موفق شدند با نتیجه ۲-۳ پیروز شدند و در نهایت با برتری ۴-۵ در مجموع دو بازی صعود کردند.

حالا رسانه RMC Sport خبر داده است که پس از بیش از دو هفته غیبت، برنده توپ طلای ۲۰۲۵ دوباره به تمرینات گروهی پاری سن ژرمن بازگشته است. روند بازگشت او پس از یک دوره تمرینات انفرادی انجام شد.

دمبله با احتیاط با موضوع آمادگی جسمانی‌اش برخورد کرده و پس از این که در تمرینات اختصاصی و برنامه‌های ویژه نشان داد که مصدومیت را تقریبا به طور کامل پشت سر گذاشته، دوباره در تمرینات کامل در کنار هم‌تیمی‌هایش حضور پیدا کرده است. کادر فنی پاری‌ سن‌ ژرمن نیز تمایلی نداشتند که برنده توپ طلا را زودتر از موعد به میدان بازگردانند و در عوض سعی کردند حضور بلند مدت او در مقطع حساس پایانی فصل و تراکم بازی‌ها و نزدیکی به جام جهانی را در اولویت قرار دهند.

این نوع بازگشت برای دمبله بهترین حالت ممکن است زیرا PSG در حالی برای یک دیدار مهم داخلی آماده می‌شود که با چهار امتیاز اختلاف نسبت به لانس در صدر جدول لیگ یک قرار دارد. دمبله حالا شانس حضور در فهرست اولیه 11 نفره برای دیدار جمعه شب مقابل موناکو در ورزشگاه پارک دو پرنس را دارد. حضور در این مسابقه مقابل تیم رتبه هفتمی می‌تواند برای دمبله نوعی بازگشت کامل محسوب شود.

