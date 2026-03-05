آخرین وضعیت همکاری اوسمار با پرسپولیس

کد خبر : 1758832
سرمربی برزیلی پرسپولیس در خصوص آینده همکاری‌اش با این باشگاه پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، با شروع جنگ و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، بازیکنان و اعضای خارجی به کشورهای‌شان بازگشتند. اوسمار ویه‌را یکی از افرادی بود که به سختی موفق به خروج از تهران شد و اکنون در کنار خانواده‌اش حضور دارد.

 

سرمربی برزیلی پرسپولیس مدعی است که بعد از پایان شرایط کنونی به قراردادش با این باشگاه پایبند خواهد بود و به ایران بازمی‌گردد. ویه‌را ضمن آرزوی سلامتی برای مردم ایران و ابراز نگرانی بابت شرایط آنها گفت: با پرسپولیس قرارداد دارم و به آن پایبند هستم. با پایان جنگ به ایران بازخواهم گشت.

 

