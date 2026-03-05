روایت دروازهبان اسپانیایی استقلال از جنگ ایران و سفر به مادرید
آنتونی آدان دروازه بان اسپانیایی استقلال در گفتگو با رادیو به شرایط جنگی ایران و شیوه سفرش به خانه پرداخت.
به گزارش ایلنا، آنتونی آدان دروازهبان اسبق رئال مادرید که در این فصل به استقلال پیوسته، به اتفاقات پیش از سفرش به مادرید و جنگ شکل گرفته در ایران پاسخ داد.
این دروازهبان در گفتوگو با برنامه «تابلرو دپورتیوو» از رادیو ملی اسپانیا (RNE) تجربه خود را شرح داد و توضیح داد که درگیریها درست زمانی آغاز شد که او در حال ترک ایران بود.
او توضیح داد که از هفتهها قبل، بهویژه پس از اعتراضاتی که در ماه ژانویه رخ داده بود، فضای ایران متشنج شده بود. با این حال تأکید کرد که با وجود تهدید دائمی حمله، زندگی در تهران تا حد زیادی به شکل عادی ادامه داشت: «همیشه صحبت از این بود که ممکن است هر لحظه اتفاقی بیفتد. حتی به ما گفته بودند آن 48 ساعت میتواند تعیینکننده باشد. در نهایت همه چیز دقیقاً آن روز شروع شد.»
آدان قرار بود ساعت 6:30 صبح به مقصد ترکیه پرواز کند و از آنجا به اسپانیا بازگردد. همین برنامه سفر باعث شد پیش از بسته شدن حریم هوایی از ایران خارج شود.
موج نخست حملات شامل بمبارانهایی در تهران و شهرهای دیگری مانند تبریز و اصفهان بود. پس از آن ایران با شلیک موشک و پهپاد به سمت پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه و اهدافی در اسرائیل پاسخ داد.
اما همه به اندازه او خوششانس نبودند. منیر الحدادی، بازیکن اسپانیایی ـ مراکشی که او هم در ایران فوتبال بازی میکند، و ایوان سانچس، بازیکن سپاهان، بهدلیل بسته شدن حریم هوایی نتوانستند پروازهای خود را انجام دهند.
آدان توضیح داد که این دو بازیکن مجبور شدند از راه زمینی و به سمت یکی از کشورهای همسایه حرکت کنند؛ سفری که ممکن است ساعتهای زیادی طول بکشد.
او گفت: «آنها دیگر فرصت خروج نداشتند. پروازشان دیرتر بود و دیگر نتوانستند از زمین بلند شوند. از طریق جاده سفر کردند. میدانیم مسیر طولانی است، اما امن بود.»
این دروازهبان همچنین اعتراف کرد که بهدلیل اختلال در اینترنت و محدودیتهای ارتباطی در کشور، تماس با همتیمیها و باشگاه بسیار دشوار شده است: «قرار بود دوشنبه برگردیم، اما حریم هوایی بسته است. هنوز نتوانستهایم با باشگاه صحبت کنیم، چون ارتباطات درست کار نمیکند. در چنین شرایطی منطقی است که فعلاً برنگردیم.»