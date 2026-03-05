به گزارش ایلنا، آرسنال با پیروزی اقتصادی در زمین حریف و به لطف تک گل بوکایو ساکا در دقیقه نهم مسابقه، رقابتش برای قهرمانی در لیگ برتر را ادامه داد. این برد باعث شد با توجه به تساوی منچسترسیتی در دیدار با ناتینگهام فارست، اختلاف امتیاز آرسنال با شاگردان گواردیولا به هفت امتیاز برسد. در حالی‌ که برایتون در رده سیزدهم جدول باقی ماند.

با وجود این‌که ویلیام سالیبا به دلیل پیچ‌خوردگی مچ پا مصدوم و از بازی خارج شد، تیم مهمان به دفاع شدید خود ادامه داد تا در برابر فشار حریف دوام بیاورد. آمار مسابقه حکم به برتری برایتون می‌دهد. میزبان بخش عمده مالکیت توپ را در اختیار داشت و ۱۱ شوت به ثبت رساند، در حالی‌که آرسنال تنها هفت شوت زد.

هورتسلر پس از سوت پایان مسابقه هنگام صحبت با رسانه‌ها نتوانست ناراحتی‌اش را مخفی کند و از روند پروقفه بازی کلافه به نظر می‌رسید. او تاکید کرد که تیم مهمان برای ارائه بازی زیبا و تماشاگرپسند نیامده بود و می‌خواست با از بین بردن ریتم مسابقه، برتری حداقلی‌اش را حفظ کند.

او گفت: «انواع مختلفی از بردن وجود دارد، بنابراین اگر آنها لیگ برتر را ببرند، هیچ کس آنها را زیر سوال نمی‌برد که چگونه این عنوان را کسب کرده‌اند. فکر می‌کنم واقعاً می‌توانید احساس کنید که آنها تمام تلاش‌شان را برای پیروزی در این مسابقه انجام می‌دهند و در نهایت، این به قوانین بستگی دارد.

اگر لیگ برتر و داوران اجازه همه چیز را بدهند، کار سخت خواهد شد زیرا آنها قوانین خودشان را وضع می‌کنند. در حال حاضر، احساس می‌کنم آرسنال صرف نظر از نحوه بازی‌اش، قوانین خودش را وضع می‌کند. من هرگز از آن دسته مربیانی نخواهم بود که سعی می‌کنند از این طریق برنده شوند. می‌خواهم خوب کار کنم و بازیکنانم به پیشرفت ادامه دهند و در زمین فوتبال بازی کنند.

تیم‌ها می‌توانند وقت تلف کنند و وقت تلف کنند، اما فکر می‌کنم باید محدودیت‌هایی توسط لیگ برتر و داوران تعیین شود، اما در حال حاضر آنها می‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. ما سعی کردیم توپ را در جریان نگه داریم و به ایجاد موقعیت ادامه دهیم، و در نهایت فکر می‌کنم این نوع حریف را فقط می‌توان با شکست دادن‌شان مجازات کرد. امشب فقط یک تیم فوتبال بازی کرد.

واقعاً از این مسابقه لذت بردید؟ مطمئنم یکی از شما ممکن است دستش را بالا ببرد چون طرفدار آرسنال است اما در غیر این صورت هیچ‌کس دیگر. شما یک مسابقه ۶۰ دقیقه‌ای انجام می‌دهید، بعد وقتی مقابل آرسنال بازی می‌کنید، فقط ۵۰ دقیقه طول می‌کشد، یعنی ۱۰ دقیقه اختلاف. آیا این چیزی است که هواداران برای تماشای آن پول می‌دهند؟ منظورم را می‌فهمید؟»

