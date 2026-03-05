به گزارش ایلنا، در دومین هفته از رقابت‌های مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ در استرالیا، تیم ملی فوتبال زنان ایران (شاگردان مرضیه جعفری) سرنوشت صعود خود را به مصاف میزبان، یعنی تیم استرالیا، می‌بازد. این بازی حساس از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه گلدکوست برگزار خواهد شد.

تیم ملی پس از شکست سنگین ۳ بر صفر مقابل کره جنوبی در بازی اول، با محاسبه شانس‌ها، اکنون در موقعیتی انحصاری قرار دارد: برای زنده نگه داشتن امید صعود، حداقل باید در برابر میزبان قدرتمند به یک امتیاز قناعت کند؛ امتیازی که در برابر تیم استرالیایی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

با این حال، سارا دیدار، بازیکن کلیدی تیم ملی، در نشست خبری پیش از بازی با وجود فشار روانی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، بر تمرکز بر فوتبال تأکید کرد: «ما برای فوتبال حرفه‌ای به اینجا آمده‌ایم و تمام تمرکزمان روی این بازی خواهد بود.»

یکی از چالش‌های بزرگ تیم ایران، غیبت افسانه چترنور، بهترین گلزن فصل لیگ برتر و مهاجم اسطوره‌ای تیم است که به دلیل مصدومیت در این بازی کنار خواهد ماند. این غیبت بار اصلی مسئولیت را بر دوش سارا دیدار و شبنم بهشت گذاشته است تا در غیبت ستاره تیم، مسیر صعود را هموار کنند.

اگرچه جام ملت‌های امسال با صعودی دراماتیک در اردن به دست آمده است، اما مسیر فعلی در استرالیا سخت‌تر از همیشه است. برای تیم ملی، هدف نه تنها حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا، بلکه کسب قهرمانی و راهیابی تاریخی به جام جهانی است و تمام چشم‌اندازها به نتیجه این بازی با میزبان گره خورده است.

