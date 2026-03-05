روزنیور: باید همین روند خوب چلسی را ادامه دهیم
سرمربی چلسی پس از پیروزی قاطعانه مقابل استونویلا میگوید در لیگ قهرمانان هم باید به همین خوبی بازی کنند.
به گزارش ایلنا، چلسی شب گذشته در چارچوب مسابقات هفته بیست و نهم پریمیرلیگ و در یک بازی تماشایی روبروی استون ویلا به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۱-۴ مقابل شاگردان اونای امری به پیروزی برسد و با کسب سه امتیاز ارزشمند، شرایطش را در جدول ردهبندی مسابقات بهبود ببخشد.
روزنیور پس از پایان این بازی در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به شرطی که مصدومیتی رخ نداده باشد، نمیتوانست خیلی بهتر از این پیش برود...
«میتوانستیم کلینشیت هم داشته باشیم. اما در مجموع شب بسیار خوبی بود و تا این لحظه خبری از مصدومیت نشنیدهام. امروز واقعاً به بازیکنانم افتخار کردم. ضربههای زیادی خوردیم. پیش از بازی درباره واکنش مثبت صحبت کرده بودیم. باید بازی را به پایان میرساندیم چون پیش از هر چیز، آنها در اولین حملهشان گل زدند. با یک ضربه فوقالعاده گلزنی کردند. هنوز هم نمیفهمم چرا یک پنالتی به ما داده نشد. این که ما ۱-۴ بردهایم چیزی را تغییر نمیدهد. روی ریس جیمز یک پنالتی کاملاً واضح رخ داد. این یک ناامیدی دیگر بود. اما این که بازیکنان با این شیوه بازی کردند، چه با توپ و چه بدون توپ، باعث میشود امشب به عنوان سرمربی واقعاً به آنها افتخار کنم.»
از عملکرد ژوائو پدرو چه برداشتی داشتید؟
«او بازیکن بسیار بزرگی است. فکر میکنم اعتماد به نفسش بیشتر شده است. بازی او در حفظ توپ، انرژیای که در پرس و تحرک به تیم میدهد و همینطور گلی که با پای چپ زد، در سطح جهانی بود. آن ضربه پایانی فوقالعاده بود. اما در واقع من از دو گلی که از فاصله نزدیک زد هم بسیار خوشحال شدم. او در جای درست و در زمان مناسب قرار داشت. ما روی این موضوع با او کار کردهایم اما در نهایت او هتتریک کرد. واقعاً سخت است که فقط یک نفر را برجسته کنیم. به نظرم عملکرد تیمی فوقالعادهای بود. از فیلیپ آغاز میشود و در ادامه خط دفاع، خط میانی، مویزس کایسدو، انزو فرناندز، رومئو لاویا وقتی وارد زمین شد، و همینطور آلخاندرو گارناچو که دربارهاش صحبت کردیم. در مجموع فکر میکنم یک عملکرد تیمی درخشان بود.»
حتماً از نحوه واکنش تیم به مشکلات خوشحال هستید؟
«قطعاً. در طول یک فصل با مشکلات روبرو میشوید، چه از دست دادن امتیاز باشد، چه باختن در بازیهایی که نباید ببازید، یا حتی دریافت گل اول. بلوغ تیم و کیفیتی که با آن بازی کردیم میتواند بهتر هم باشد، اما از نظر روحیه و چیزی که دوست دارید در یک تیم ببینید، امشب واقعاً بسیار راضی بودم.»
حلقهای که بازیکنان پیش از شروع بازی و پیش از نیمه دوم تشکیل دادند ظاهراً باعث ناراحتی استون ویلا شد. آیا این ایده شما بود؟
«نه، این ایده من نبود. این ایده از سوی خود بازیکنان مطرح شد و من واقعاً آن را دوست دارم چون آنها اتحاد، همبستگی و روحیه تیمی را نشان میدهند و فکر میکنم چنین چیزی ضروری است. پیش از هر چیز، قبل از صحبت درباره تاکتیک یا سیستم، به گروهی از بازیکنان نیاز دارید که برای یکدیگر بدوند و بجنگند. در تمام مدتی که من اینجا بودهام باید بگویم هیچ مسابقهای نبوده که بتوانم بگویم آنها همه چیزشان را نگذاشتند یا از تعهدشان ناامید شدم. این موضوع نشانه خوبی است. آنها گروه خوبی هستند، بسیار به هم نزدیک هستند و از کنار هم بودن لذت میبرند و این نیمی از مسیر موفقیت است.»
درباره آلخاندرو گارناچو، پیش از بازی درباره سطح تمرینات او صحبت کرده بودید. حتماً از این که همان عملکرد را در زمین نشان داد خوشحال هستید؟
«معمولاً همین اتفاق میافتد. وقتی حرفهای باشید و در تمرینات همه چیز را درست انجام دهید، نتیجهاش را در زمین میبینید. او در چند هفته اخیر واقعاً من را تحت تأثیر قرار داده است. حتی زمانی که از ترکیب بیرون بود بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتم چون واکنش او به نیمکتنشینی کاملاً حرفهای بود. شدت تمریناتش بسیار بالا بود و این که امروز چنین نمایشی ارائه داد اصلاً اتفاقی نیست. این برای من رضایتبخشترین نکته است. او امروز شایسته چنین نمایشی بود. باید یک گل هم میزد اما در جای درست قرار داشت و من از روحیه فداکارانهاش برای ساختن گل ژوائو پدرو بسیار خوشم آمد.»
لیام، آیا این نتیجه میتواند در رقابت برای لیگ قهرمانان اهمیت داشته باشد؟
«فقط در صورتی اهمیت دارد که بتوانیم آن را تکرار کنیم. باید ثبات داشته باشیم. یک بازی بسیار مهم در جام حذفی پیش رو داریم، سپس یک مسابقه بزرگ در پاریس و بعد از آن هم دیداری بسیار مهم مقابل نیوکسل. ما فقط باید همین روند را ادامه دهیم و به اهمیت مسابقات فکر نکنیم. باید صرفاً عملکرد خوبی ارائه دهیم و اگر در همین سطح بازی کنیم، در موقعیت خوبی قرار خواهیم گرفت.»
اگر میباختید، آیا همه چیز تمام میشد؟
«نه، تمام نمیشد. نوسانات زیادی وجود دارد. فقط ما و استون ویلا نیستیم که در تعقیب تیمهای بالاتر هستیم. با همان تیمها هم بازی داریم. همه چیز تمام نمیشد، اما طبیعتاً امشب خوشحالم که فاصله ما به ۹ امتیاز نرسید.»