آرتتا: نتیجه قابل توجهی به دست آوردیم

به گزارش ایلنا، آرسنال شب گذشته در دیدار هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی برایتون مقابل این تیم قرار گرفت و موفق شد با یک گل برابر تیم میزبان به پیروزی برسد و با توجه به تساوی منچسترسیتی در بازی دیگر، با کسب سه امتیاز این دیدار، اختلاف امتیازی را با این تیم در صدر جدول رده‌بندی این مسابقات افزایش دهد.

آرتتا پس از پایان این بازی در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

شرایط کلی بازی چطور بود؟

«می‌دانستیم که قرار است بازی بسیار دشواری باشد. از مسابقاتی بسیار سخت و پرفشار بازگشته‌ایم که در آن بازیکنان در هر دیدار با مشکلات زیادی روبرو بودند، عملاً فرصتی برای تمرین نداشتند و با این حال به اینجا آمدند و نتیجه‌ای را گرفتند که به دست آوردیم. به نظرم این واقعاً قابل توجه است.»

آیا آواز هواداران را شنیدید؟

«فکر می‌کنم بله.»

حتماً آن را شنیده‌اید و همین‌طور چیزی که در سوت پایان می‌خواندند. این برای شما چه معنایی داشت؟

«از همان دقیقه اول به آن اشاره کردم. انرژی‌ای که آن‌ها آوردند، اشتیاق و مثبت‌اندیشی‌ای که به تیم منتقل کردند، فوق‌العاده بود. در بسیاری از لحظات احساس می‌کردیم که بسیار نزدیک به آن‌ها بازی می‌کنیم و این کمک بزرگی است.»

فابیان (سرمربی برایتون) پیش از این با ما صحبت کرد و از نحوه بازی تیم شما راضی نبود. او گفت شما قوانین خودتان را دارید. به طور مشخص به سه صحنه اشاره کرد که در آنها داوید رایا روی زمین افتاد و مصدوم شد. واکنش شما به صحبت‌های او چیست؟ آیا داوید واقعاً مصدوم بود؟

«چه شگفتی بزرگی.»

بیشتر توضیح نمی‌دهید؟

«نه. اگر به بازی‌های قبلی برگردید، همیشه چنین اظهار نظرهایی پیدا می‌کنید. من بازیکنانم را دوست دارم. این مهم‌ترین نکته است. من بازیکنانم را دوست دارم، ما بازیکنان‌مان را دوست داریم و از شیوه‌ای که رقابت می‌کنیم خوشم می‌آید.»

آیا احساس می‌کنید که در بیرون از تیم، خشم زیادی متوجه بازیکنان شماست؟

«فکر می‌کنم آن‌ها بازیکنان ما را دوست دارند. منظورم این است که هر بار درباره بازیکنان ما صحبت می‌کنند، به نظرم آن‌ها محبوب‌ترین‌ها در این کشور هستند.»

درباره فضای ورزشگاه صحبت کنیم. در طول بازی هواداران زیادی تیم شما را هو کردند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، آیا شما و بازیکنان از این جنبه لذت می‌برید؟

«ما باید از آن لذت ببریم. بدیهی است وقتی در موقعیتی هستید که ما در آن قرار داریم، دیگران می‌خواهند این موقعیت را از شما بگیرند. این طبیعی است، این همان ورزش است. باید با آن به شکل طبیعی برخورد کنیم و به شیوه درست با آن روبرو شویم.»

این که بازیکنان نتوانستند تمرین کنند آیا روی رویکرد تیم تأثیر گذاشت؟ شما در این بازی ۶۰ پاس بلند داشتید، بیشترین تعداد در یک مسابقه این فصل در لیگ برتر. آیا این تلاشی بود برای این که توپ را سریع‌تر به جلو ببرید تا میان فازهای بازی کمی استراحت کنید؟

«نه، فکر می‌کنم بیشتر به اتفاقاتی که در جریان بازی رخ داد مربوط بود. در برخی لحظات آرامش لازم را نداشتیم. احتمالاً در بعضی لحظات ضربان قلب‌مان کمی بالا بود، چون در حال بازیابی هم بودیم. بدیهی است که این هدف ما نبود، اما در نهایت بازیکنان باید تصمیم بگیرند. اگر در برخی لحظات احساس کنند که باید چنین کاری انجام دهند، باید همان تصمیم را بگیرند.»

این که سایر مربیان درباره شما چه می‌گویند، برایتان اهمیت دارد؟

«مهم است؟ بله. بستگی دارد.»

به مربی؟

«بله، و به نوع اظهارنظرها و هدفی که پشت آنهاست.»

دوست داشتم بیشتر درباره آن صحبت کنم اما درباره بوکایو ساکا سیصدمین بازی و گل پیروزی‌بخش.

«این آمار در سن او واقعاً باورنکردنی است. تعداد بازی‌هایی که انجام داده، شیوه‌ای که این مسیر را طی کرده و آماری که در این مسابقات ثبت کرده است.واقعاً شگفت‌انگیز است. بنابراین شب بزرگی برای او بود.»

هورتزلر گفت فقط یک تیم تلاش کرد فوتبال بازی کند…

«سؤال بعدی.»

چه زمانی از نتیجه بازی منچسترسیتی باخبر شدید؟

«وقتی به سمت هواداران‌مان می‌رفتم چون واکنشی دیدم و پرسیدم چه اتفاقی افتاده است. اما واکنش کمی عجیب بود. بنابراین بله، از قبل خبر نداشتم.»

