به گزارش ایلنا، پتکوویچ که در ماه فوریه سال ۲۰۲۴ روی نیمکت الجزایر نشست، حالا خود را در شرایطی مشابه با سرمربی سابق این تیم، جمال بلماضی می‌بینید.

طبق افشاگری وب‌سات ((فوت آفریک))، در قرارداد پتکوویچ با فدراسیون فوتبال الجزایر هیچ هدف مشخصی برای جام جهانی ۲۰۲۶ دیده نشده؛ ظاهرا مشابه چنین ماجرایی یک بار دیگر برای جمال بلماضی رخ داده است.

او الجزایر را به قهرمانی تاریخی در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۱۹ در مصر رسانددر قرارداد جدید بلماضی او ملزم به دستیابی به هیچ هدف مشخصی نشده بود. این موضوع موجب شد فدراسیون الجزایر در پایان دادن به همکاری با او دچار مشکلات بزرگی شود. الجزایر در آن مقطع در دو دوره متوالی جام ملت‌های آفریقا نتایج فاجعه‌باری گرفته بود و همچنین نتوانست به جام جهانی قطر ۲۰۲۲ صعود کند.

این وب‌سایت همچنین می‌گوید فدراسیون الجزایر قصد دارد این نکته را در هنگام تمدید قرارداد ولادیمیر پتکوویچ در هفته‌های آتی اصلاح کند تا او با تعیین اهداف مشخص وارد جام جهانی 2026 شود.

انتهای پیام/