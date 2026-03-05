گواردیولا: هنوز به قهرمانی امیدواریم
سرمربی منچسترسیتی میگوید هنوز راه زیادی تا پایان رقابت قهرمانی در لیگ برتر باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، سمنیو و رودری دو بار سیتی را جلو انداختند، اما بازیکنان فارست که برای بقا در لیگ برتر مبارزه میکردند، هر بار بازی را به تساوی کشاندند.
این تساوی به زنجیره شش پیروزی متوالی منچسترسیتی پایان داد و تیم پپ را با هفت امتیاز اختلاف نسبت به آرسنال در رده دوم قرار داد. تنها نکته مثبت برای سیتی داشتن یک بازی عقب افتاده است و اینکه توپچیها هنوز باید در ورزشگاه اتحاد با سیتیزنها روبهرو شوند.
گواردیولا در نشست خبری بعد از بازی گفت با وجود ۹ بازی باقیمانده به جنگیدن و تلاش ادامه خواهند داد، همچنین بخشهایی از بازی سیتی وجود دارد که باید بهتر شود.
او گفت: «هنوز بازیهای زیادی باقی مانده و آنها (آرسنال) یک بازی کمتر دارند. اکنون نوبت نیوکسل (در جام حذفی) است و من همیشه به قدم بعدی فکر میکنم. اگر تحلیل کنیم، به طور کلی عملکرد خوبی بود و نکات مثبت زیادی وجود داشت. البته مواردی داریم که میتوانیم بهتر شویم، اما در مجموع خیلی خوب بودیم.»
گواردیولا افزود: «بازیهایی وجود دارد که شاید در آنها مستحق برد نباشیم، اما امروز به طور کلی بیش از ۹۰ دقیقه خوب بازی کردیم. خب، شما نمیتوانید جلوی تمام انتقالهای حریف یا توپهای بلند را بگیرید؛ موضوع درباره این صحنه یا آن صحنه نیست، ما در کل خوب بازی کردیم. آنها بسیار تدافعی بودند و تیم واقعاً خوبی هستند. ما پویا بازی کردیم. شاید در برقراری ارتباط با ارلینگ هالند و حرکات فوقالعاده او کمی ضعف داشتیم و باید بیشتر به دنبال او بگردیم، اما به جز آن، در کل اوضاع اوکی بود.»
هالند پس از از دست دادن بازی مقابل لیدز که با برتری 1-0 سیتی به پایان رسید با مصدومیت جزیی مواجه شده بود اما به ترکیب اصلی بازگشت. او در نیمه دوم صحنهای مشکوک به پنالتی داشت که رد شد. گواردیولا نخواست وارد حواشی و جنجالهای مربوط به داوری شود.
پپ گفت: «من همیشه معتقدم که باید آنقدر بهتر عمل کنیم تا مطمئن شویم داوران دخالتی در نتیجه ندارند. بهتر بودن مسئولیت ماست. اگر بخواهیم به آنها تکیه کنیم، غیرممکن است. حرف دیگری ندارم.»