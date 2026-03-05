مصدومیت‌ها برنامه بارسا را تغییر داد

چالش‌های بدنی و تکرار مصدومیت‌ها فلیک را به اتخاذ تصمیمی جدی واداشت.

به گزارش ایلنا، با افزایش تعداد بازی در این بخش از فصل، بازیکنان بارسلونا با چالش‌ بدنی آشکاری روبه‌رو شده‌اند. شاگردان فلیک تاکنون ۴۱ بازی رسمی انجام داده و رفت و آمدهای مکرر نیز سبب شده بازیکنان به شدت خسته شوند و خطر مصدومیت‌ها افزایش پیدا کند.

برای مدیریت این شرایط، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، تصمیم گرفته برنامه سفر تیم برای بازی‌های هفته آینده را اندکی تغییر دهد تا خستگی بازیکنان کمتر شود و آن‌ها برای بازی‌های حساس زمان بیشتری برای استراحت داشته باشند.

طبق گزارش‌ها، آبی‌اناری‌ها صبح شنبه برای دیدار با اتلتیک بیلبائو سفر می‌کنند و به‌جای بازگشت به بارسلونا، شب را در منطقه باسک سپری خواهند کرد.

از آنجا، بارسلونا روز یکشنبه با پرواز به طور مستقیم راهی انگلیس می‌شود تا خود را برای دیدار سه‌شنبه مقابل نیوکسل یونایتد در بازی رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا آماده کند.

روزنامه مارکا توضیح می‌دهد که این تغییر برنامه باعث صرفه‌جویی در دو پرواز و چند ساعت جابه‌جایی می‌شود، هرچند زمان حضور بازیکنان در کنار خانواده‌هایشان اندکی کاهش می‌یابد.

