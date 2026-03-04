تاج: بازیهای اردن احتمالاً لغو میشود
رئیس فدراسیون فوتبال با انتقاد از کینهجویی آمریکا، احتمال لغو کامل بازیهای دوستانه پیشرو در اردن را تایید کرد و پیشبینی دشواری برای صعود ایران در گروهی سخت (نیوزلند، بلژیک و مصر) ارائه داد.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در گفتوگوی تلویزیونی خود درباره تأثیر تحولات امنیتی اخیر بر برنامههای تیم ملی، اظهار داشت: «تیم ملی ایران بهخاطر شایستگی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شده است و هرگز دعوت نشدهایم؛ اما متأسفانه آمریکا با نشان دادن کینهجوییهای خود، آینده روشنای را برای این رقابتها ترسیم نمیکند.»
وی در خصوص برنامههای دوستانه تیم ملی خاطرنشان کرد: «ما دو بازی دوستانه را برای ماه مارس در کشور اردن و برابر با تیمهای نیجریه و کاستاریکا پیشبینی کرده بودیم. با این حال، با توجه به لغو فزاینده بازیهای منطقه خاورمیانه به دلایل امنیتی، برگزاری این مسابقات در وضعیت فعلی نامحتمل است و باید منتظر تصمیم نهایی و آیندهنگرانه سازمانهای جهانی باشیم.»
تاج در پایان با یادآوری وضعیت تیم ملی در جام جهانی، افزود: «ایران در این دوره در گروه G با حریفانی از جمله بلژیک، مصر و نیوزلند قرار گرفته است و با توجه به شرایط سخت و تحولات جهانی، دیدگاه درخشانی از صعود این تیم در این رقابتها وجود ندارد.»