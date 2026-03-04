نبرد آرتتا و گواردیولا ادامه دارد

به گزارش ایلنا، لیگ برتر به مقطع هیجان‌انگیزی رسیده و با تمام سرعت ادامه دارد؛ آرسنالِ میکل آرتتا در حالی که همچنان صدرنشین است، رویای اولین قهرمانی از فصل ۰۴-۲۰۰۳ را در سر می‌پرواند و منچسترسیتی پپ گواردیولا که با ۵ امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم است، به دنبال هفتمین قهرمانی خود در ۹ سال اخیر است. امشب در هفته بیست و نهم، آرسنال به مصاف برایتون می‌رود و سیتی میزبان ناتینگهام فارست است. نبرد آرتتا و گواردیولا همچنان ادامه دارد.

گواردیولا درباره آمادگی ستاره نروژی، ارلینگ هالند، و نیکو اوریلی تردید دارد. سرمربی سیتی گفت که هالند از مصدومیت خفیفی که باعث شد پیروزی تک گله روز شنبه مقابل لیدز را از دست بدهد، «بسیار بهتر» شده است.

پپ از تقویم و شلوغی مسابقات پیش از رویارویی با رئال مادرید در تاریخ ۱۱ مارس ( بازی رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا) شاکی است. گواردیولا با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) برای برنامه‌ریزی بازی نیوکسل-سیتی در ساعت ۲۱ شنبه (یک‌هشتم نهایی جام حذفی) به جای ساعت ۱۶، گفت: «ممنون، خیلی ممنون که برای بازی مقابل رئال مادرید زمان ریکاوری کمتری به ما دادید.»

سناریوی مشابهی برای آخر هفته آینده نیز وجود دارد. لیگ برتر زمان بازی وستهم-سیتی در شنبه ۱۴ مارس را از ساعت ۱۳:۳۰ به ۲۱ تغییر داد تا بیشترین زمان ریکاوری ممکن پس از بازی چهارشنبه در لیگ قهرمانان را به آن‌ها بدهد. اما سیتی تنها ۷۲ ساعت برای آماده‌سازی بازی برگشت مقابل رئال مادرید زمان خواهد داشت.

فابیان هورزلر سرمربی برایتون با انتقاد از آرسنال در مورد ضربات ایستگاهی گفت: «آن‌ها گاهی بیش از یک دقیقه برای زدن یک کرنر وقت تلف می‌کنند.»

آرتتا نیز ابراز «ناامیدی» کرد که چرا از روی ضربات کرنر گل‌های بیشتری به ثمر نرسانده‌اند.

انتهای پیام/