به گزارش ایلنا، وضعیت نامناسب رئال مادرید با دو شکست در دو بازی اخیر لالیگا (از دو تیم نه چندان قوی) که باعث شد آن‌ها ابتدا صدرنشینی را از دست بدهند و حالا شاهد فاصله گیری چهار امتیازی بارسلونا باشند، شایعات عجیب و اجتناب‌ناپذیری را درباره نیمکت باشگاه مادریدی ایجاد کرده است. نیمکتی که اکنون در اختیار آلوارو آربلواست، آن هم پس از جدایی کارلو آنچلوتی از جمع سفیدپوشان در بهار ۲۰۲۵ و خروج ژابی آلونسو در ژانویه گذشته.

روزنامه «کوریره دلو اسپورت» ایتالیایی روز سه‌شنبه به نام ماسیمیلیانو الگری، سرمربی فعلی میلان اشاره کرده است. طبق ادعای این رسانه معتبر، سرمربی ایتالیایی احتمالا یکی از گزینه‌هایی است که مادرید برای بر عهده گرفتن هدایت تیم در نظر دارد؛ پستی که برای آن به نام یورگن کلوپ نیز اشاره می‌شود که در حال حاضر دور از نیمکت‌ها و تحت قرارداد با شرکت چندملیتی ردبول است.

به گزارش «کوریره»، این سومین ارتباط میان باشگاه مادریدی و این سرمربی ایتالیایی خواهد بود که پیش از این در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ نیز در مدار باشگاه برنابئو قرار داشت. دو مرتبه‌ای که به توافق نهایی ختم نشد، هرچند در مورد دوم، مذاکرات تا مراحل بسیار پیشرفته‌ای انجام شده بود.

این رسانه ایتالیایی تأکید می‌کند که آلگری در میلان خوشحال است و تا سال ۲۰۲۷ نیز با این تیم قرارداد دارد. باشگاه با ده امتیاز اختلاف نسبت به اینتر در رتبه دوم سری آ قرار دارد و در این مرحله غرق در فرآیند رشد با هدف بازگشت به قدرت در اروپاست؛ جایی که مدتی است به عنوان یک گزینه رقابتی مطرح نبوده است.

