به گزارش ایلنا، مهاجمی که پس از یک فصل پیچیده و ناموفق در لیگ عربستان به تلاش برای بازگشت به فرم خوب و بازیابی کامل از آسیب‌دیدگی شدید مشغول است، تلاش می‌کند آنچلوتی را متقاعد کند تا او را حتی برای بازی‌های دوستانه پایان ماه مارس به تیم ملی فراخواند. کادر فنی فدراسیون فوتبال برزیل فعلا اعتقاد دارند که آمادگی جسمانی بازیکن هنوز به مرز 100 درصد نرسیده، اما رسانه‌ها و هواداران همچنان او را یک چهره‌ شاخص در فوتبال برزیل می‌دانند. علاوه بر این، آسیب دیدگی و احتمال بالای حذف قطعی رودریگو می‌تواند دریچه‌ای برای بازگشت نیمار باز کند.

طبق آخرین پژوهش «سلبراسکور» که توسط مؤسسه IBOPE Repucom انجام شده، نیمار درجه شناخت عمومی بیش از ۹۸ درصد را حفظ کرده و در رتبه سوم برزیل، پس از پله و سیلویو سانتوس، قرار دارد. با ارزیابی ۲۵ پارامتر شامل ظاهر، رفتار، سبک زندگی و تأثیرگذاری، نیمار امتیاز ۷۹.۶ را کسب کرده که او را در صدر بازیکنان برزیلی و جلوی نام ستارگانی مثل وینیسیوس جونیور، رونالدو نازاریو و گابریل مدینا قرار می‌دهد.

جاذبه‌های او همچنان فراگیر است: ۸۲ درصد از جمعیت برزیل که به اینترنت دسترسی دارند، در شبکه‌های اجتماعی محتوای تولید شده توسط نیمار را به صورت فعالانه پی‌گیری می‌کنند. زنان او را بیشتر از مردان تحسین می‌کنند؛ نسل زد (۱۸ تا ۲۹ سال) او را الگویی برای زیبایی و رفتار می‌بینند، در حالی که نسل میلنیوم و نسل ایکس او را در سبک زندگی می‌ستایند. تنها گروه سنی بالای ۵۵ سال است که فاصله‌ای نسبی با این ستاره فوتبال نشان می‌دهند.

