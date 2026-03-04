به گزارش ایلنا، در پی حمله وحشیانه نیروهای آمریکایی-صهیونیستی به مدرسه «شجره طیبه» در شهرستان میناب، ۱۶۸ کودک و نوجوان به شهادت رسیدند که متأسفانه ۳ تن از آنان از ورزشکاران فعال در رشته اسکیت بودند.

شهیدان این فاجعه تلخ عبارتند از:

مهدیس نظری (۷ ساله)

(۷ ساله) سُنار سالاری (۹ ساله)

(۹ ساله) نیایش صالحی (۹ ساله)

فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران، این جنایت ضدبشری را شدیداً محکوم کرد و ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌های داغدشان، جامعه ورزش و مردم شریف میناب، بر همبستگی و ایستادگی در کنار بازماندگان این کودکان شهید تأکید نمود. فدراسیون اعلام کرد که خانواده بزرگ اسکیت تا آخرین لحظه همراه و یاور بازماندگان این شهیدان گرامی خواهد بود.

