شهادت ۳ اسکیت‌سوار نوجوان در حمله تروریستی به مدرسه شجره طیبه

سه ورزشکار نوجوان رشته اسکیت به همراه ۱۶۸ کودک دیگر، در جریان حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه «شجره طیبه» میناب به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا،  در پی حمله وحشیانه نیروهای آمریکایی-صهیونیستی به مدرسه «شجره طیبه» در شهرستان میناب، ۱۶۸ کودک و نوجوان به شهادت رسیدند که متأسفانه ۳ تن از آنان از ورزشکاران فعال در رشته اسکیت بودند.

شهیدان این فاجعه تلخ عبارتند از:

  • مهدیس نظری (۷ ساله)
  • سُنار سالاری (۹ ساله)
  • نیایش صالحی (۹ ساله)

فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران، این جنایت ضدبشری را شدیداً محکوم کرد و ضمن تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌های داغدشان، جامعه ورزش و مردم شریف میناب، بر همبستگی و ایستادگی در کنار بازماندگان این کودکان شهید تأکید نمود. فدراسیون اعلام کرد که خانواده بزرگ اسکیت تا آخرین لحظه همراه و یاور بازماندگان این شهیدان گرامی خواهد بود.

اخبار مرتبط
