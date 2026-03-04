لغو حضور شمشیربازان ایران در جام جهانی

تیم ملی شمشیربازی سابر که برای شرکت در رقابت‌های جهانی ایتالیا آماده و دارای ویزا بود، به دلیل تشدید شرایط جنگی و لغو پروازهای هوایی، موفق به اعزام به ایتالیا نشد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی (سابر) که قرار بود از ۱۶ اسفند ماه در شهر پادووا (پادوا) ایتالیا آغاز شود، با لغو حضور تیم ملی ایران مواجه شد. این تصمیم در پی تشدید ناامنی‌های منطقه‌ای و قطع پروازهای هوایی بین‌المللی به دلیل جنگ گرفته شد.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، کادرفنی و شمشیربازان کشورمان از مدت‌ها پیش آماده‌سازی خود را برای این دور رقابت‌ها انجام داده و موفق به دریافت ویزای لازم برای ورود به ایتالیا شده بودند. با این حال، به دلیل ممنوعیت پروازها و شرایط جوی امنیتی غیرقابل پیش‌بینی در منطقه، حضور این ورزشکاران در این رویداد مهم جهانی امکان‌پذیر نگردید.

