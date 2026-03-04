به گزارش ایلنا، شیاطین سرخ تحت هدایت مایکل کریک که از شش بازی ابتدایی پنج پیروزی و یک تساوی کسب کرده‌اند، به رده سوم جدول صعود کرده‌اند. کریک یکشنبه نیز کریستال پالاس را 2-1 شکست داد و اکنون به دنبال تثبیت جایگاه خود در بین چهار تیم برتر است. نکته مهم این که یونایتد تنها یک بار در ۱۱ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ برتر شکست خورده است که پیشرفت چشمگیری نسبت به ۱۱ بازی قبلی محسوب می‌شود.

کریک با مشکلاتی در خط دفاعی مواجه است؛ لوک شاو و هری مگوایر به دلیل مصدومیت تحت نظر هستند و در صورت عدم آمادگی، مزراوی و آیدن هیون آماده جایگزینی هستند. احتمال دارد کریک بنجامین ششکو، را پس از تأثیرگذاری‌اش در بازی قبلی به‌عنوان بازیکن تعویضی، برای اولین بار در ترکیب اصلی قرار دهد. ششکو از زمان جدایی روبن آموریم در هشت بازی هفت گل به ثمر رسانده است.

در ترکیب احتمالی یونایتد، سِن لامنس در دروازه و جلوی خط دفاعی که از مزراوی، لنی یورو و آیدن هیون تشکیل شده قرار می‌گیرد. در خط میانی، انتظار می‌رود کاسمیرو و کوبی ماینیو همکاری خود را ادامه دهند تا برونو فرناندز در نقش هافبک بازیساز فعال باشد؛ فرناندز با ۱۳ پاس گل در این فصل، رکورد بیشترین پاس گل یک بازیکن یونایتد از فصل 12-2011 را تکرار کرده است. برای تهدید از کناره‌ها، برایان امبومو و ماتئوس کنیا به احتمال زیاد بازی خواهند کرد، در حالی که یونایتد به دنبال تبدیل شدن به اولین تیمی است که از سال ۱۹۳۱ موفق به پیروزی در چهار بازی متوالی خارج از خانه مقابل نیوکسل می‌شود.

نیوکسل اکنون در جایگاه سیزدهم جدول رده‌بندی است و در آخرین بازی خانگی خود و در سومین شکست خانگی متوالی ۳-۲ مغلوب اورتون شد. در تقابل‌های اخیر، یونایتد در اولدترافورد نیوکاسل را با یک گل شکست داد، اما نیوکسل پنج پیروزی از ده رویارویی اخیر را به خود اختصاص داده است.

نیوکاسل یونایتد (3-3-4):

مدافعان : کیه‌ران تریپییر، مالیک تیاو، دنیل بورن، لوئیس هال

مهاجمان: جیک مورفی، انتونی گوردون، هاروی بارنز

منچستریونایتد (1-3-2-4):

مدافعان : مزراوی، لنی یورو، آیدن هیون، دیوگو دالوت

هافبک‌های تهاجمی : برایان امبومو، برونو فرناندز، ماتئوس کُنیا

