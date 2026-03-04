شهادت رئیس جودو بستک در حمله ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، جامعه ورزش بار دیگر شاهد ضایعه‌ای دردناک بود؛ عدنان آرمان، رئیس هیئت جودو شهرستان بستک (استان هرمزگان)، در پی حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران اسلامی به شهادت رسید.

بر اساس گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، این حملات که از سوی فدراسیون به عنوان «حملات وحشیانه آمریکایی-صهیونیستی» محکوم شده، تاکنون منجر به شهادت چندین تن از فعالان و مسئولین جامعه ورزش کشور شده است.

آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو، ضمن محکومیت شدید این اقدام خصمانه، شهادت «عدنان آرمان» را به خانواده داغدار و جامعه بزرگ جودو تسلیت گفت و برای او علو درجات را مسئلت نمود. فدراسیون بر اتحاد ملی در برابر این اقدامات تأکید کرد.

