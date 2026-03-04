شایعه عجیب درباره آینده کلوپ

به گزارش ایلنا، پس از خداحافظی با لیورپول در پایان فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴، یورگن کلوپ اعلام کرد که قصد دارد مدتی استراحت کند و از فوتبال فاصله بگیرد.

او در جولای ۲۰۲۴، در جلسه‌ای در انجمن مربیان آلمان در ور‌تسبورگ، گفته بود: «از امروز برای من به عنوان مربی کار تمام شده است». چند ماه بعد، در اکتبر، توسط رد بول به عنوان مدیر فوتبال جهانی جذب شد که این موضوع نشان‌دهنده مسیری جدید در دنیای فوتبال اما دور از نیمکت بود.

با این حال، احتمال بازگشت کلوپ به نیمکت ممکن است خیلی زودتر از چیزی که پیش‌بینی می‌شد، تحقیق پیدا کند. به نظر می‌رسد مدیریت رد بول از عملکرد او راضی نیست و خروج او ظاهرا نزدیک به نظر می‌رسد. طبق آخرین شایعات و گزارش‌ها از برنامه «ال چیرینگتو»، کلوپ به طور شگفت‌انگیزی ممکن است به اتلتیکو مادرید بپیوندد و مذاکرات حتی از چند روز پیش بین اتلتیکو و این مربی آلمانی آغاز شده است.

این مساله مستقیماً توسط مارک روان، مدیرعامل شرکت آپولو و سهامدار اکثریت باشگاه، پیگیری می‌شود.

کلوپ که به تازگی یک پیشنهاد بزرگ از رئال مادرید را رد کرده است، تحت تأثیر پروژه اتلتیکو قرار گرفته است. او چندی پیش گفته بود: «ویژگی‌های اتلتیکو را دوست دارم. من به آلمان رفتم و به بایرن نرفتم، به دورتموند رفتم. به لیگ برتر رفتم و به منچسترسیتی نرفتم، به لیورپول رفتم. اتلتیکو را دوست دارم».

طبق گزارش این برنامه اسپانیایی، مذاکرات در مرحله پیشرفته‌ای قرار دارد و امضای قرارداد ممکن است به زودی صورت بگیرد. مالکان جدید آماده هستند تا ضمن اعلام پایان همکاری با سیمئونه،کلوپ را در پایان فصل جایگزین کنند.

