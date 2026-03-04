بازگشت ستاره محبوب گواردیولا برای ایران و مصر
کوین دی بروین برای جام جهانی به ترکیب بلژیک باز میگردد.
به گزارش ایلنا، پس از بیش از چهار ماه امید و صبر، ناپولی سرانجام نشانههایی از بازگشت را برای کوین دیبروین میبیند. این هافبک و ستاره بلژیکی به طور فزایندهای آماده بازگشت به ترکیب است و میتواند در چند بازی پایان فصل به یک مهره ارزشمند برای تیم آنتونیو کونته تبدیل شود.
به نوشته گاتزتا دلو اسپورت، روند بهبودی شماره ده ناپولی اکنون به مراحل پایانی رسیده است. این مصدومیت به بازی مقابل اینتر برمیگردد، جایی که دی بروین قبل از مصدومیت شدید همسترینگ ران راست، یک پنالتی را گل کرد. پس از این مصدومیت سخت، او یک توانبخشی طولانی 4 ماهه را آغاز کرد.
این روزنامه تأکید میکند که بازگشت احتمالی KDB چگونه میتواند بر لحظه سرنوشتساز قهرمانی تأثیر بگذارد: "یک تقویت عالی برای آخرین تلاش." غیبت قابل توجهی که بخش زیادی از فصل ناپولی را همراهی کرده است، اما میتواند سرانجام به پایان برسد.
تا چند هفته پیش، احتمال بازگشت او به ترکیب تیم بسیار بعید بود . گاتزتا مینویسد: "احتمالی که تا چند هفته پیش مانند داستانهای علمی تخیلی به نظر میرسید." با این حال، این رسانه اشاره میکند که چگونه اوضاع به لطف وضعیت جسمانی شگفتانگیز این بازیکن بلژیکی که در جلسات تمرینی اخیر نشان داده شده است، تغییر کرده است. بنابراین، ناپولی که با مصدومان پرشمار مواجه شده، میتواند یکی از تعیینکنندهترین بازیکنان خود را در لحظه کلیدی آخرین تلاش دوباره پیدا کند.
بازگشت او در فاصله کمتر از سه ماه تا جام جهانی، خبر خوشی برای بلژیک خواهد بود. بلژیک در نخستین بازی جام جهانی به مصاف مصر خواهد رفت و سپس مقابل ایران قرار خواهد گرفت و حالا فوقستاره بلژیکی با پایان مصدومیت میتواند برای جام جهانی هم آماده باشد و تیمش را به پیش ببرد.