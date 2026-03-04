به گزارش ایلنا، رودریگو گومز در دقیقه ۷۸ ولوز را پیش انداخت و صلاح پنج دقیقه گل تساوی را به ثمر رساند، اما این پایان کار نبود و آندره در دقیقه ۹۴ گل پیروزی‌بخش ولوز را به ثمر رساند.

اشلوت در نشست خبری پایان بازی با ناراحتی گفت: «باز هم همان داستان همیشگی. اخیراً ما امتیاز می‌گیریم چون بارها از روی ضربات ایستگاهی گل زده‌ایم، اما آنچه در پنج، شش یا هفت بازی اخیر تغییر نکرده، این است که ما با مشکل روبرو هستیم و گلزنی از روی فرصت‌هایی که در جریان بازی ایجاد می‌کنیم برایمان بسیار سخت است.»

او ادامه داد: «نسبت به مالکیت توپی که داریم، آنقدر که دلم می‌خواهد موقعیت خلق نمی‌کنیم، اما باز هم تعداد موقعیت‌های ما بسیار بیشتر از تیم حریف است. اما در نهایت، نتیجه این است که ما یک گل می‌زنیم و آن‌ها دو گل؛ و باز هم یک گل دیگر در وقت‌های تلف‌شده. این بازی دوباره خلاصه‌ای از فصل ما بود.»

درباره پذیرش یک شکست دیگر در لحظات انتهایی، اشلوت افزود: «منظورم از اینکه این خلاصه فصل است، این است که ما مالکیت توپ بسیار بیشتری نسبت به حریف داشتیم و فرصت‌های بیشتری در جریان بازی خلق کردیم، اما در گلزنی در جریان عادی بازی مشکل داریم. اخیراً از ضربات ایستگاهی زیاد گل زده‌ایم. امروز هم ضربات ایستگاهی زیادی داشتیم. نیمه اول آن‌ها را خیلی بد زدیم؛ کمی شبیه به نحوه بازی‌مان. فکر نمی‌کنم نیمه اول خیلی خوبی بازی کرده باشیم.»

لیورپول با این شکست در رده پنجم جدول ایستاد و فعلا سه امتیاز با چهار تیم برتر فاصله دارد. اشلوت در این زمینه گفت: «انتظارات من در طول فصل تغییر کرده است چون انتظار بیشتری از خودمان داشتم تا جایی که الان برایش می‌جنگیم. این یک عقب‌گرد دیگر است و ما با این نتیجه اصلاً به خودمان کمک نکردیم. اگر نمی‌خواهیم به شوت‌های منحرف‌شده متکی باشیم، باید بهتر عمل کنیم، باید بهتر بازی کنیم. ما موقعیت‌های کافی برای بردن بازی داشتیم، اما باید به ولوز هم تبریک گفت؛ آن‌ها از ثانیه اول تا آخر جنگیدند و شاید کمی هم شانس داشتند، که با توجه به تلاشی که در کل بازی کردند، حقشان بود.»

