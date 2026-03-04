ترکیب احتمالی منچسترسیتی/ تعقیب آرسنال ادامه پیدا میکند
منچسترسیتی به کسب سه امتیاز مقابل ناتینگهام فارست و حفظ فاصله با آرسنال بسیار امیدوار است.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی چهارشنبه شب در دیدارهای هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه اتحاد و در حضور هواداران روبروی ناتینگهام فارست بازی میکند و مصمم است که با حفظ سه امتیاز این بازی خانگی بتواند فشار را بر آرسنال در صدر جدول ردهبندی حفظ کند و منتظر لغزش شاگردان توپچیها باشد.
شاگردان پپ گواردیولا به شدت میخواهند امیدهای قهرمانیشان را زنده نگه دارند و باید با تیمی بازی کنند که با تمام توان برای ماندن در لیگ برتر و عدم سقوط به چمپیونشیپ میجنگند. بدون تردید شاگردان پپ گواردیولا که در طول این مدت بازیهای سخت و پر فشاری را پشت سر گذاشته است با یک بازی سنگین دیگر مواجه هستند و این روند همچنان با حضور در کورس قهرمانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا ادامه پیدا میکند.
منچسترسیتی فعلا در جایگاه دوم جدول قرار دارد و با پنج امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به آرسنال، هنوز به شانس قهرمانی فکر میکند، به خصوص پس از کسب نتایج درخشان در هفتههای اخیر که شرایط را برای آنها به شکل قابل توجهی بهبود بخشیده است. شاگردان پپ گواردیولا در شش دیدار اخیرشان در لیگ شکست نخوردهاند (پنج پیروزی، یک تساوی).
ناتینگهام فارست که یکی از شگفتیهای فصل گذشته ( ۲۵-۲۰۲۴ ) بود، در این فصل مشکلات زیادی را تجربه میکند و در حال حاضر در مکان هفدهم جدول ردهبندی قرار دارد، تنها با دو امتیاز فاصله از منطقه سقوط و همین باعث شده است که آنها هم انگیزه زیادی برای کسب نتیجه در این بازی داشته باشند و حریف آسانی به حساب نیایند.
ترکیب احتمالی منچسترسیتی: دوناروما، نونیز، دیاز، گِهی، آیت نوری، رودری، شرکی، برناردو سیلوا، ریندرز، سمنیو و مرموش.