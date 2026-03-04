ترکیب احتمالی آرسنال/ ماموریت دشوار آرتتا

به گزارش ایلنا، آرسنال چهارشنبه شب در رقابت‌های هفته بیست و نهم پریمیرلیگ در ورزشگاه خانگی برایتون روبروی این تیم به میدان خواهد رفت. شاگردان میکل آرتتا امیدوار هستند تا با کسب سه امتیاز از این مسابقه، به صدرنشینی ادامه دهند.

آرسنال چهارشنبه‌ شب در ورزشگاه امریکن اکسپرس کامیونیتی به مصاف برایتون می‌رود و فقط به کسب پیروزی ارزشمند خارج از خانه در لیگ برتر فکر می‌کند. شاگردان میکل آرتتا اخیراً به پیروزی اقتصادی ۱-۲ مقابل چلسی رسیدند و به همین دلیل به شدت تلاش می‌کنند روند خوب‌شان را در لیگ حفظ کنند. توپچی‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری سایه سنگین منچسترسیتی را حفظ می‌کنند.

به احتمال زیاد آرتتا تیمش را با چیدمان ۱-۳-۲-۴ روانه میدان می‌کند و ظاهرا قرار است چند تغییر در ترکیب اصلی ایجاد کند. کریستیان موسکرا، ریکاردو کالافیوری و مایلز لوییس اسکلی ممکن است از ابتدا در ترکیب قرار بگیرند که با توجه به فشردگی مسابقات در انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا کاملا برای آرسنال منطقی به نظر می‌رسد.

ترکیب احتمالی آرسنال: رایا، تیمبر، سالیبا، گابریل، کالافیوری، زوبیمندی، رایس، ساکا، ازه، مارتینلی، گیوکرش

