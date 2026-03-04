ترکیب احتمالی چلسی/ تلاش برای کسب سهمیه

به گزارش ایلنا، چلسی چهارشنبه شب در هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی استون ویلا روبروی این تیم قرار می‌گیرد و یک دیدار جذاب در فوتبال اروپا را برگزار می‌کند. آبی‌های لندنی امیدوار هستند که بتوانند با کسب سه امتیاز این بازی شرایطشان را در جدول رده‌بندی بهبود ببخشد.

استون ویلا در مجموع عملکردی فوق‌العاده در این فصل داشته است اما افت اخیر این تیم نگران‌کننده به نظر می‌رسد. شاگردان اونای امری در شش بازی اخیرشان فقط یک پیروزی به دست آورده‌اند. شکست اخیر برابر تیم قعرنشین ولورهمپتون نیز بر نگرانی‌ها درباره شرایط این تیم در این مقطع اضافه کرده است.

از آن سو چلسی نیز با مشکل ثبات دست‌ و پنجه نرم می‌کند. این تیم یکشنبه شب مقابل آرسنال شکست خورد و قبل از آن نیز مقابل تیم‌های برنلی و لیدز امتیاز از دست داده بود. آبی‌ها در ۹ بازی اخیرشان فقط یک کلین‌شیت ثبت کرده‌اند. از سوی دیگر، ویلا در دو بازی قبلی موفق به شکست چلسی شده است و از این حیث برتری روانی دارد.

هیچ‌ یک از این دو تیم برای این مسابقه آمادگی 100 درصد ندارند. ویلا از شرایط میزبانی استفاده می‌کند، اما در بازی‌های اخیر نتایج قابل قبولی نگرفته، چلسی هم امتیازهای مهمی از دست داده است، هرچند تعداد شکست‌هایش بالا نبوده است. احتمالا مسابقه‌ای نزدیک و فشرده در ویلا پارک رخ خواهد بود.

در ترکیب ویلا، غیبت یوری تیلمانس و جان مک‌گین برای امری ضربه بزرگی محسوب می‌شود و هیچ‌کدام برابر تیم لیام روزنیور در دسترس نیستند. هاروی الیوت، آندرس گارسیا و بوباکار کامارا که مصدومیتی طولانی‌ مدت دارد نیز به احتمال زیاد غایب هستند. در چلسی، وسلی فوفانا پس از محرومیت بازمی‌گردد اما پدرو نتو پس از کارت قرمز این هفته این دیدار را از دست خواهد داد. همچنین استوائو و باینو گیتنز همچنان دور از میادین هستند و وضعیت مارک کوکوریا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هر دو تیم غایبان مهمی دارند و این موضوع می‌تواند احتمال تساوی را افزایش دهد.

ترکیب احتمالی چلسی: سانچز، ریس جیمز، چالوبا، فوفانا، هاتو، کایسدو، سانتوس، پالمر، انزو فرناندز، گارناچو و پدرو.

