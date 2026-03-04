به گزارش ایلنا، گریزمان خورده‌حسابی قدیمی با بارسلونا داشت و به محض این که اتلتیکو مادرید صعودش به فینال کوپا دل‌ ری را قطعی کرد، شروع به انتقام‌گیری کرد. او همان پیامی را خطاب به این باشگاه کاتالان منتشر کرد که بارسا فصل گذشته در شبکه‌های اجتماعی‌ پس از یکی از دیدارهای این دو تیم منتشر کرده بود.

بارسلونا در مارس ۲۰۲۵ (فروردین 1405) تصویری در حساب‌های رسمی‌اش منتشر کرد که گریزمان را نشان می‌داد و در پس‌زمینه، یازده بازیکن بارسا در حال تشکیل یک حلقه دیده می‌شدند. بارسا زیر آن پست نوشته بود: «این عکس واقعاً سنگین است.» این پیام پس از پیروزی ۲-۴ بارسلونا در ورزشگاه متروپولیتانو در چارچوب رقابت‌های لالیگا منتشر شد، مسابقه‌ای که اتلتیکو در ابتدا با نتیجه ۰-۲ پیش افتاده بود.

این سه‌شنبه، پس از این که اتلتیکو مادرید در مجموع دو بازی رفت و برگشت در نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا، موفق شد بارسلونا را حذف کرده و به فینال صعود کند، گریزمان همان عبارت را علیه تیم سابقش به کار برد. او عکسی از خودش در حال خوشحالی منتشر کرد. در حالی که دو بازیکن بارسلونا روی چمن افتاده و در سوت پایان، حسرت حذف‌شان را می‌خوردند. او نوشت: «این عکس زیادی بی‌رحمانه است؟» و این جمله را با سه ایموجی صورت‌هایی که دهان‌شان را پوشانده‌اند همراه کرد.

گریزمان این پاسخ را در نهایت عملی کرد. اتلتیکو و بارسلونا حدود یک ماه دیگر در لالیگا روبروی هم قرار می‌گیرند. اگر هر دو تیم از بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا مقابل تاتنهام و نیوکسل عبور کنند، در مرحله یک‌ چهارم نهایی نیز به هم خواهند رسید. دیدار رفت در نوکمپ در تاریخ هفتم یا هشتم آوریل و بازی برگشت در متروپولیتانو در چهاردهم یا پانزدهم همان ماه برگزار خواهد شد.

به عبارت دیگر، دستکم یک تقابل دیگر میان اتلتیکو و بارسا در راه است و حتی ممکن است در طول یک ماه و نیم آینده سه بار دیگر مقابل هم صف‌آرایی کنند. گریزمان و بارسا همچنان فرصت‌های دیگری برای پاسخ دادن به یکدیگر خواهند داشت.

