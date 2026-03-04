تعویق بازیهای منطقه غرب لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا
مسابقات مرحله یکچهارم نهایی قهرمانان و مرحله ۱۶ تیمی نخبگان آسیا در غرب، به تعویق افتاد؛ بازیهای شرق طبق برنامه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اعلام کرد که مسابقات باشگاهی این قاره که برای روزهای ۹ تا ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) در دستور کار بودند، به دلایل ایمنی و به تعویق افتادهاند.
بر اساس این تصمیم، زمان برگزاری «لیگ نخبگان آسیا» در مرحله برگشت ۱۶ تیمی (منطقه غرب) و «لیگ قهرمانان آسیا» در مرحله برگشت یکچهارم نهایی (منطقه غرب)، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.
در مقابل، اعلام شد که تمامی مسابقاتی که تیمهای منطقه شرق در آنها حضور دارند، بدون تغییر و در موعد مقرر اصلی خود برگزار خواهند شد.
آلکس دان، دبیرکل AFC در بیانیهای گفت: «اولویت فدراسیون فوتبال آسیا حفظ ایمنی و امنیت تمامی ذینفعان از جمله بازیکنان، تیمها، مسئولان، شرکا و هواداران است. ما متعهد به تضمین محیطی امن برای همه هستیم و در اسرع وقت اطلاعات تکمیلی را ارائه خواهیم کرد.»