رافینیا: باید به لالیگا و لیگ قهرمانان فکر کنیم
رافینیا معتقد است عملکرد بارسا بسیار خوب بوده ولی اتلتیکو شایسته صعود بوده است.
به گزارش ایلنا، بارسلونا فقط یک گل تا به تساوی کشاندن نتیجه در مجموع دو بازی رفت و برگشت مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال اسپانیا و کشاندن بازی به وقتهای اضافه نیاز داشت اما به این هدف دست پیدا نکرد. در انتهای بازی هواداران حاضر در ورزشگاه نوکمپ با تشویق ایستاده و شعارهای بی امان برای بازیکنانشان آنها را تشویق کردند.
رافینیا پس از بازی گفت: «به این تیم بسیار افتخار میکنم. اگر همینطور بازی کنیم، پایان فصل فوقالعادهای خواهیم داشت. واقعیت این است که این ما هستیم که باید از هواداران تشکر کنیم. آنها فوقالعاده بودند. وقتی در خانه بازی میکنیم، باید حمایتشان را احساس کنیم. این برای ما اهمیت دارد. فکر میکنم هواداران به تیم افتخار میکنند. همه توانمان را گذاشتیم. اتلتیکو بسیار خوب بازی کرد. هر کاری از دستمان برمیآمد انجام دادیم، فقط اندکی کم آوردیم. از نرسیدن به فینال ناراحت هستیم اما نکات مثبتمان بیش از منفیهاست. شدتی که نشان دادیم، میل به بازگشت… اتلتیکو کار را در بازی رفت تمام کرد و باید شایستگیشان را بپذیریم.»
رافینیا در پایان گفت: «وقت آن است که سرمان را بالا نگه داریم. فردا روز دیگری است. باید با افتخار از اینجا برویم. حالا زمان فکر کردن به آخر هفته است، به لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا. تمرکز ما باید روی این رقابتها باشد.»