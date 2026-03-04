کاپیتان اتلتیکو: این شادترین شکست زندگیام است
کوکه میگوید هرگز از شکست اتلتیکومادرید تا این اندازه خوشحال نبوده است.
به گزارش ایلنا، خوشحالی بی پایان حسی بود که بازیکنان اتلتیکو مادرید پس از سوت پایان بازی تجربه کردند. آنها به شدت و ناباورانه جنگیدند. در نهایت پیروزی ۰-۴ بازی رفت برایشان تعیینکننده بود و بلیت حضور در فینال را به آنها تقدیم کرد. کوکه برای فینال نقشه روشنی داشت: «هوادارانمان برای جام بسیار هیجانزدهاند و ما میخواهیم جام را بالای سر ببریم. میدانستیم قرار است رنج بکشیم. در نیمه اول موقعیتهایی داشتیم، اما تبدیل به گل نشد. تیم کاری را که برای صعود لازم بود انجام داد.»
کاپیتان اتلتیکو مادرید بدون شک و شبهه از حریف تمجید کرد: «بارسا تیمی فوقالعاده با سطحی باورنکردنی است. جوانها در اوج هستند، پدری را دارند که بهترین بازیکن جهان است... در نیمه اول میتوانستیم کار را تمام کنیم و نکردیم. این شادترین شکست زندگیام است. هرگز از این که شکست خوردیم تا این حد خوشحال نبودم.»
یورنته نیز اضافه کرد: «در دقایق پایانی خیلی رنج کشیدیم. آنها واقعاً فشار آوردند. تیمی فوقالعاده هستند. مجبور بودیم خیلی مقاومت کنیم و در فینال هستیم. آنها باید حمله میکردند و تیمی فوقالعادهاند. میدانستیم قرار است تحت فشار باشیم. تیم بلد بود چطور مقاومت کند، برابر حملات، ارسالها و ضربات کرنر را تاب آوردیم.»
شماره ۱۴ اتلتیکو پذیرفت که نتیجه ۰-۲ پیش از پایان نیمه اول تیم شوکی شدید به تیم وارد کرد: «در وقتهای تلف شده نیمه اول گل خوردیم و بین دو نیمه واقعاً ناراحت بودیم. آن گل دوم ما را از پا انداخت. در نهایت توانستیم دوام بیاوریم، اما بسیار خوشحالیم. پس از سالها دوباره در یک فینال هستیم.»