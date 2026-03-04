اشتباه داور فینال را از بارسلونا گرفت

به گزارش ایلنا، دکو پس از پیروزی بارسلونا مقابل اتلتیکو مادرید در دیدار برگشت مرحله نیمه‌ نهایی رقابت‌های کوپا دل‌ ری در گفتگو با شبکه TV3 اظهار داشت: «جبران شکست ۰-۴ بازی رفت به هیچ وجه آسان نبود، به همین دلیل همان‌جا نسبت به گل مردود کوبارسی اعتراض داشتیم. با نتیجه ۱-۴، بازی امروز به وقت‌های اضافه می‌رفت اما نباید به دنبال بهانه باشیم و تیم فوق‌العاده بود.

در تمام مسابقه نسبت به حریف برتری داشتیم. تعهد بازیکنان نشانه مثبتی است و ما را خوشحال می‌کند چون هنوز در این فصل چیزهای زیادی برای بردن داریم. می‌خواستیم قهرمان جام شویم اما آنجا بد بازی کردیم. این‌ که چنین ارتباطی با هواداران برقرار می‌شود، نشان می‌دهد این تیم در حال ایجاد هیجان است روی سکوها هم هست.»

او در ادامه تأکید کرد: «نشان داده‌ایم با وجود مصدومیت‌ها هم شرایط خوبی داریم. امروز دو بازیکن، ژول کنده و الخاندرو بالده، آسیب دیدند. می‌توانیم برای کسب جام‌ها تلاش کنیم. لحظات سرنوشت‌ساز در راه است، باید گام به گام پیش برویم و حالا به بیلبائو فکر کنیم.»

