سیمئونه: نمیدانم آینده چه میشود ولی مسیر فوقالعادهای داریم
سرمربی اتلتیکو مادرید در نشست خبری پایان بازی با بارسلونا شرکت کرد.
به گزارش ایلنا، اتلتیکو مادرید شب گذشته در بازی برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال اسپانیا(کوپادلری) در ورزشگاه نوکمپ روبروی بارسلونا به میدان رفت و با وجود دریافت سه گل و پذیرش شکست ۰-۳ برابر این تیم، به لطف پیروزی چهار گله در بازی رفت در ورزشگاه خانگی، توانست به فینال این مسابقات صعود کند. سیمئونه پس از پایان این بازی در نشست خبری حاضر شد و با خبرنگاران گفتگو کرد.
صعود به این شکل به فینال را چه طور میبینید؟
«به بازی اول برمیگردم که نیمه اول فوقالعادهای داشتیم. در نیمه دوم حملات آنها را مهار کردیم. آن روز با عصبانیت زمین را ترک کردم چون میتوانستیم یک گل دیگر هم بزنیم. چون میدانم این بازیکنان چه تواناییهایی دارند. امروز پدری و رافینیا بازگشته بودند. آنها ریتم متفاوتی به تیم میدهند، فوقالعاده هستند. ناراحتکننده است که گلها بیشتر از روی عدم تمرکز در ضربات ایستگاهی دریافت شد. همین موضوع ما را وارد لحظهای دشوار کرد. از عملکرد خیمنز بسیار خوشم آمد. او به تیم پختگی بخشید. نتوانستیم آنطور که میخواستیم بازی کنیم. یک پیروزی حیاتی برای هوادارانمان به دست آوردیم. ما به یک فینال نیاز داشتیم.»
حضور در فینال بعد از 13 سال
«به دو نیمهنهایی رسیده بودیم و این سومی بود. نزدیک شده بودیم. در آن مقطع، رقبایمان برتر بودند. در این تقابل رفت و برگشت، ما بهتر از بارسلونا بودیم. امروز برتر بودیم اما نتوانستیم ضربات ایستگاهی را کنترل کنیم. اگر آنها خوب بازی کنند و سپس گل هم بزنند، کار حتی دشوارتر میشود.»
با نتیجه ۳-۰ فکر کردید حذف شدهاید؟
«پیش از بازی چنین چیزی را قبول نمیکردم. میتوانستیم از نظر هجومی بازی بهتری ارائه دهیم. ما اتلتیکو هستیم و سرنوشتمان با رنج گره خورده است. نمیدانم آینده چه خواهد شد، اما این مسیر فوقالعاده است.»
درباره گل دوم
«نتوانستیم بازی کنیم. همانطور که در زمین خودمان بازی کرده بودیم.»
بازیکنان را در آغوش گرفتید و با گریزمان هم بوسه و آغوشی رد و بدل کردید. او را در آن فینال میبینید؟
«امیدوارم بازی کند. بیش از هر کسی شایسته آن است. کیفیت و استعدادش او را برای تمام عمر در سطح بالا نگه میدارد. چه چیز بیشتری میتوانم بگویم؟ او را بسیار دوست دارم، همیشه بهترینها را برایش میخواهم و امیدوارم بتواند در آن فینال بازی کند.»
رویکرد تیم را چه طور دیدید؟
«برنامهریزی کرده بودیم که حمله کنیم اما این اتفاق رخ نداد یا بسیار به ندرت رخ داد. هر چیزی که تصور کنید ممکن است رخ دهد یا رخ ندهد. شدت بازی فوقالعاده بالا بود، بالده و کنده مجبور شدند از زمین خارج شوند. برای رقابت در بالاترین سطوح، باید اینگونه بازی کرد.»
صعود برابر بارسای قدرتمند، فصل را تغییر میدهد؟
«خیر، قطعاً نه. فقط درباره رسیدن به فینال است. این گامی در مسیر آن چیزی است که میخواهیم.»