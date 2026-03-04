فوتبال در امارات از سر گرفته می‌شود

فدراسیون فوتبال امارات برنامه هفته نوزدهم لیگ حرفه‌ای این کشور را مجددا تنظیم و منتشر کرد.

به گزارش ایلنا،  تعویق مسابقات فوتبال در امارات به دلیل شرایط جنگی منطقه رخ داد و حالا از روز شنبه قرار است مسابقات فوتبال با سه بازی تقریبا حساس دوباره آغاز شود.

مطابق برنامه‌ریزی جدید که در سایت فدراسیون فوتبال امارات منتشر شد، مقرر شده که هفته ۱۹ در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مارس (19، 20 و 21 اسفند) برگزار شود و تاریخ دیدار حساس و جنجالی العین و الوصل روز پنج‌شنبه آینده تعیین شده است.

جدول جدید مسابقات به شکل زیر تنظیم شده است:

مسابقات معوقه – هفته ۱۶ (شنبه ۷ مارس ۲۰۲۶)

– بنی یاس × الوصل – ۲۱:۳۰

– الوحدة × شباب الاهلی – ۲۱:۳۰

– الشارجه × دباء – ۲۱:۳۰

